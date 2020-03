Congo-Kinshasa: Infantino appelle la communauté du football au respect des mesures préventives

Le président de la Fédération internationale de football association (FIFA), Gianni Infantino a appelé la communauté du football au strict respect des mesures de prévention recommandées par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), afin de réduire les risques de contamination et vaincre le coronavirus.

Dans un message adressé aux supporters, joueurs, entraîneurs, et plus généralement à tous les acteurs du football depuis le siège de la FIFA, à Zurich, en Suisse, Gianni Infantino a indiqué que pour l'instant, la communauté mondiale du football a fait preuve d'une solidarité à toute épreuve face à cette crise. Il est essentiel d'envisager avec la même unité la gestion des conséquences de la situation actuelle, une fois que toute menace sur la vie humaine sera écartée.

Par ailleurs, Gianni Infantino a précisé que la FIFA restera en contact permanent avec l'ensemble des acteurs du football au cours de cette période pandémique afin de trouver des solutions dans un esprit de coopération, en tenant compte de l'intérêt du football et d'envisager avec la même unité la gestion des conséquences. Le patron du football mondial rappelle à tous les acteurs de cette discipline qu'ils doivent tous prendre ce coronavirus au sérieux. « Il est impératif de garder la tête froide afin d'avoir les bonnes réactions et de prendre les bonnes décisions.

Les situations critiques donnent l'occasion de se rassembler, de montrer la force du collectif et d'affronter l'avenir avec plus de force et dans un meilleur état de préparation. C'est exactement ce qui nous attend aujourd'hui. Prenez-soin de vous et de vos proches », a-t-il écrit dans son message, en concluant par le rappel de ces mesures de l'OMS : lavez-vous ou désinfectez-vous les mains fréquemment, en particulier avant de manger et après avoir été en contact avec d'autres personnes ; évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche.

C'est ainsi que vous empêcherez l'accès du virus à votre corps ; lorsque vous toussez ou éternuez, couvrez-vous la bouche et le nez à l'aide d'un mouchoir jetable dont vous vous débarrasserez dans la poubelle la plus proche ; évitez tout contact étroit (moins d'un mètre) avec une personne présentant des symptômes semblables à ceux de la grippe (toux, fièvre, etc.) ; restez chez vous si vous vous sentez indisposé, si vous êtes fiévreux ou si vous avez des difficultés respiratoires.