Algérie: Un plan pour le rapatriement de 2.278 ressortissants algériens bloqués dans des aéroports à l'étranger

Alger — Un plan pour le rapatriement vers l'Algérie de 2.278 ressortissants algériens bloqués dans des aéroports à l'étranger a été élaboré, a indiqué jeudi un communiqué du ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire.

Les Algériens à rapatrier vers l'Algérie via 9 vols, seront orientés vers des centres de mise en quarantaine pour leur prise en charge sanitaire conformément aux procédures en vigueur, affirme la même source.

Ces ressortissant, selon le communiqué, seront rapatriés depuis les aéroports de Paris (04 vols): vers Alger (02) ,Constantine et Tlemcen, Marseille (02): vers Oran et Lyon: un seul vol vers Oran outre un vol de Casablanca (Maroc) à Tlemcen et un autre de Dubaï (EAU) à Alger.

Quant aux centres de mise en quarantaine, il s'agit de: Matares (Tipaza), Renaissance et Zianides (Tlemcen), Hocine et Al Khayem (Constantine), AZ, Al-Mountazah et Al-Mansour Palace (Mostaganem) et Oasis (Alger).