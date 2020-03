Congo-Kinshasa: UCOFEM et ACOFEPE - Les femmes des médias congolais disent non à la discrimination et à la manipulation

L'Union Congolaise des Femmes des Médias (UCOFEM) et l'Association Congolaise des Femmes journalistes de la Presse Ecrite (ACOFEPE) ont organisé mercredi 18 mars, une foire des femmes des médias en vue de promouvoir l'image des femmes dans leurs milieux médiatiques, car, ces dernières disent être victimes des discriminations. Dans le Studio Léo du Centre culturel du collège Boboto, ces femmes des médias ont déploré la manipulation dont elles sont souvent objet par leurs patrons.

Au cours de cette conférence, il a été question d'examiner les causes qui tendent à ternir l'image des femmes journalistes et, aussi, trouver des mesures palliatives pour les sortir de cette discrimination qui règne depuis bien de temps au sein des entreprises médiatiques. C'est dans cette perspective, que la Ministre du Genre, Famille et Enfant, Mme Beatrice Lumeya a conduit sa problématique dans le sens de démontrer à l'assistance le rôle incontournable d'un média, plus particulièrement en cette période de crise sanitaire criante, où la planète entière est sous l'emprise du Covid-19. «C'est une occasion très importante pour moi, de parler de la femme en ce jour et en ce mois qui est significatif pour toutes les femmes. Le média reste un outil de communication important surtout pendant ce moment que le monde entier est frappé par le Coronavirus. Ainsi, je déplore ce comportement de discrimination au sein de l'environnement médiatique, et nous voulons que les femmes et les hommes journalistes travaillent ensemble pour l'intérêt du pays... », a-t-elle déclaré.

Quant à Mme Clarisse Musemi, co-fondatrice de l'UCOFEM, elle a martelé sur l'image dénaturée de la femme dans le média : «Je déplore que l'image de la femme soit utilisée comme un outil attirant, un objet sexuel, un décor ou même une prostituée ». A cet effet, elle a demandé à toutes les femmes des médias, présentes à cette cérémonie, à ne pas se laisser faire, par ricochet, en tant que citoyennes, elles doivent connaitre leurs droits et dire non à toutes formes de manipulation.

Aux patrons des presses congolaises, Mme Musemi les a exhorté à bannir la discrimination surtout lorsqu'il s'agit de la distribution des responsabilités, car, estime-t-elle que les hommes sont toujours favorisés au détriment des femmes. « Chers patrons des médias, les femmes aussi ont des compétences nécessaires pour assumer des grandes postes, ne les sous-estimées pas, car, nous tous nous sortons de mêmes universités », a-t-elle plaidé dans son allocution.

Les causes et défis à relever...

Parlant des causes, la co-fondatrice a évoqué la considération de la femme comme un héritage socioculturel en RDC, la situation dramatique des droits de la femme, l'ignorance de ses vrais problèmes et ses mouvements, les manques des formations du journalisme et d'autres responsabilités des médias.

S'agissant des défis à relever, il faut que la femme soit à même de combatte les stéréotypes et qu'elle assure sa participation aux débats publics au même titre que l'homme. Aussi, a-t-elle renchéri, la femme se doit de lutter pour redorer cette image ternie dans le média, mettre en place des mécanismes de promotion et d'autorégulation sur l'égalité des sexes entre l'homme et la femme.

Outre la cérémonie d'ouverture de cette foire des femmes des médias qui a connu la participation de plusieurs personnalités et partenaires attitrés, elle a été suivie de quatre panels ayant chacun des sujets bien déterminés avec des intervenants qualifiés.

Notons que cette première édition de la fête foraine des femmes des médias a connu un véritable succès. Elle a obtenu les satisfécits de tous les participants. Au chapiteau du Centre culturel du Collège Boboto, des stands d'exposition étaient réservés à chaque catégorie de presse notamment, la presse Audio-visuel, la presse Ecrite et la Presse en ligne, en guise de découverte et d'appréciation des productions ou du travail des unes et des autres.