Congo-Kinshasa: Covid-19 - La CENCO suspend les célébrations des messes dans les paroisses

Jeudi 19 mars 2020, la Conférence Episcopale nationale du Congo (CENCO) a fait une déclaration importante concernant le coronavirus qui ravage l'humanité. Elle a salué la décision prise par le Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi, lors de son message à la Nation. En même temps, les princes de l'Eglise ont décidé de suspendre les célébrations eucharistiques dans des paroisses. Cependant, les prêtres peuvent célébrer en privée afin de prier pour la fin de la pandémie.

Les Evêques, les Curés des paroisses sont appelés à mettre en application ces mesures de protection collective et individuelle pour éviter la propagation et la transmission de la maladie. Par ailleurs, la CENCO a appelé toute la population congolaise à prendre conscience sur ce virus dangereux. Lisez, in extenso, la déclaration de la CENCO.

Face à la situation morose qui prévaut dans le monde aujourd'hui et qui touche aussi notre pays, la RD Congo, nous, Cardinal, Archevêques et Evêques membres de la CENCO, partageons les tristesses et les inquiétudes qui animent tant d'esprits de gens. En effet, la pandémie de Coronavirus nous désempare et nous interroge sur ce que nous devons faire.Nous exhortons le Peuple congolais à prendre conscience que le Coronavirus est une maladie tout aussi dangereuse comme celle de virus Ebola. Il est important que chacun de nous participe à son niveau à la riposte contre cette pandémie.

A cet égard, nous félicitons le Président de la République, Chef de l'Etat, pour les décisions avisées qu'il a prises en ce moment. Nous saluons également les mesures prises par le Gouvernement pour nous engager dans le combat contre ce virus dont la menace pèse gravement aussi sur notre pays.Nous exprimons par ailleurs notre proximité spirituelle à l'égard de ceux qui sont atteints par cette maladie dans le monde et dans notre pays. C'est aussi pour nous le lieu de présenter nos condoléances chrétiennes aux familles endeuillés par cette pandémie au niveau

Une riposte efficace à cette maladie ne peut être effective que grâce au respect strict de mesures édictées par les autorités compétentes. C'est pourquoi, nous invitons tous les congolais à les appliquer scrupuleusement dans leurs familles et dans leurs milieux professionnels. Le comportement qui nous est recommandé est vital pour nous tous. Nous devons constamment nous soustraire aux mauvaises habitudes d'insalubrité et adopter les comportements hygiéniques qui mettent en sécurité tout le monde.

En ce qui concerne l'Eglise Catholique en RD Congo, toute considération faite des mesures spécifiques que chaque Evêque peut prendre pour son diocèse ou pour les structures particulières, nous exhortons tous les Curés des paroisses, tous les Administrateurs et Gestionnaires des structures de l'Eglise : hôpitaux et Centres de santé, etc. à mettre en application les mesures de protection collective et individuelle pour éviter toute occasion de transmission de cette maladie les uns aux autres.

Concernant les célébrations des messes, l'instruction du Chef de l'Etat relative aux cultes, reste de mise dans nos églises. Cependant les Prêtres et les Consacrés peuvent célébrer en privé afin de continuer à prier particulièrement pour la fin de cette pandémie.

Le fait de ne pas avoir les messes dans les paroisses ne dispense pas les chrétiens de la prière qui reste une arme efficace pour affronter ce moment difficile.Pour les séminaires et les maisons religieuses, nous recommandons que les rassemblements et les exercices communautaires gardent strictement un caractère familial et se limitent exclusivement aux seuls membres de la communauté.

Que chacun de nous soit le gardien de son prochain et s'implique activement dans la lutte contre cette pandémie par la sensibilisation au respect des mesures de riposte.Notre Secours nous vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Par l'intercession de la Très Sainte Vierge Marie, Notre Dame du Congo, continuons à élever vers Lui nos prières pour qu'il protège notre pays et toute l'humanité de ce fléau.