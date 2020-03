Congo-Kinshasa: La France se réjouit des décisions de renforcement du système éducatif et des finances publiques

Il s'est tenu à Kinshasa la première réunion du comité d'orientation stratégique du contrat désendettement-développement (C2D) qui lie la RDC et la France. Cette rencontre a été présidée par le ministre congolais des Finances puis par son homologue en charge de la Fonction publique.

L'Hexagone a été représenté par son Ambassadeur à Kinshasa, François Pujolas qui a félicité la partie congolaise pour les travaux préparatoires à cette réunion. En particulier, les ministres des finances et de la fonction publique qui se sont impliqués sur toutes les lignes et ont bien évidemment assuré le leadership au cours de la rencontre.Cependant, l'Ambassadeur de France s'est réjoui du fait que cette première réunion ait pu arrêter des premières décisions.D'abord, en ce qui concerne le secteur de l'éducation, les retombées vont dans le sens d'apporter le soutien à la formation des enseignants du primaire en RDC.

Pour François Pujolas, l'appui du C2D va principalement se matérialiser par la construction et le soutien au fonctionnement du premier Institut de Formation des Maîtres de la RDC.«Ce soutien apporté à la politique de gratuité et d'accès universel à l'enseignement constituera une étape essentielle », a-t-il soutenu.Par ailleurs, la seconde décision concrète consiste à poursuivre le programme d'interconnexion entre les régies financières du pays, afin d'améliorer le système de perception des recettes publiques de l'Etat congolais.

« Il s'agit d'un sujet majeur, auquel tiennent autant le président Tshisekedi que son gouvernement, et d'abord le ministre des finances. Ce programme est stratégique pour la modernisation de l'Etat et la recherche d'une plus grande maîtrise des finances publiques congolaises», a déclaré l'Ambassadeur de France.Il faut noter que le contrat désendettement-développement est un mécanisme qui permet de réengager les sommes remboursées par la RDC au titre de sa dette résiduelle sur des projets de développement convenus d'un commun accord entre les deux pays.

Pour mémoire, la deuxième tranche du C2D a été signée en novembre dernier à Paris, en marge de la rencontre entre les présidents Tshisekedi et Macron. Son montant est de 65 millions d'euros et vise principalement à soutenir les secteurs jugés prioritaires pour relancer le partenariat bilatéral. Notamment, l'éducation, la gouvernance administrative et financière, la santé mais également la formation professionnelle.