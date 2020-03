Congo-Brazzaville: Kinshasa-Brazzaville - Irène Esambo et Jhony Chancel échangent sur la sensibilisation du mélanisme

La nomination de Me Irène Esambo Diata au ministère délégué auprès du ministère des affaires sociales en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, reste une référence pour l'Afrique.

Elle ne cesse d'accorder des audiences aux visiteurs qui partagent la même vision qui est celui de promouvoir et protéger les personnes handicapées et autres personnes vulnérables. Le jeudi 19 mars 2020, Irène Esambo a reçu une délégation de la République du Congo conduite par M. Jhony Chancel Ngamouana, Conseiller et membre du secrétariat exécutif permanent du conseil consultatif des personnes handicapées. Deux points importants étaient inscrits au cours de leurs échanges. Notamment, la présentation des civilités à la ministre Irène Esambo Diata depuis sa nomination et aussi, l'invitation au lancement de la campagne sur la sensibilisation du mélanisme qui se tiendra entre les deux Congo, le 26 mars à Kinshasa au Pullman et le 27 mars à Brazzaville.

En effet, M. Jhony Chancel est arrivé à Kinshasa sur invitation du Président du Centre Canadien de sensibilisation du mélanisme (Albinisme), M. André Man Mbombo, pour prendre part à la conférence de presse annonçant le lancement de ladite campagne de sensibilisation du mélanisme. Au sortir de cette audience lui accordée par la Ministre Irène Esambo, M. Jhony Chancel s'est dit satisfait de l'accueil chaleureux lui réservé. Il en a profité pour rendre hommage au Chef de l'Etat Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo d'avoir pensé à la mise en place de ce ministère qui va sauver des vies et accompagner les personnes handicapées et autres vulnérables. Une occasion pour lui de louer l'attachement dont a fait montre Mme la Ministre Irène Esambo aux causes qu'ils défendent et, par dessus tout, la confirmation de sa participation au lancement de la campagne dans les jours à venir au Pullman Hôtel à Kinshasa.

S'agissant de la situation d'Albinisme par rapport au changement climatique, Jhony Chancel Ngamouana n'a pas hésité de partager avec la Ministre Irène Esambo, sur le projet «Bassin Congo». Un projet mis en place par le Président Sassou Nguesso, sachant que l'Afrique n'émet pas beaucoup de gaz carbonique.

"Nous avons le fleuve Congo qui est le deuxième au monde. On peut exploiter les ressources que l'on dispose et fournir les efforts pour planter des arbres afin d'accompagner la vision du Chef de l'Etat et faire de nos deux Nations "Congo vert" pour réduire l'émission de gaz carbonique" a révélé Jhony Chancel. Car, ajoute-t-il, la cause principale de la mortalité chez les personnes atteintes d'Albinisme c'est le cancer de peau. Et ce sont elles les premières victimes du réchauffement climatique. "On doit reboiser pour lutter contre ce fléau en vue d'un Congo vert", a-t-il conclu. Au fond, les deux Congo devraient faire face au réchauffement climatique pour protéger les albinos.