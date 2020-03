Sénégal: Lutte contre le Covid-19 - Sonatel dégage un montant de 420 millions de FCfa

L'élan de solidarité dans la lutte contre le Covid-19 se multiplie. Sonatel n'est pas en reste. Le groupe a pris des initiatives et octroyé un montant de 420.000.000 de FCfa pour prendre en charge certains besoins exprimés par le ministère de la Santé.

Dans cette période préoccupante pour tous, Sonatel tient à rassurer l'Etat, ses parties prenantes, les populations et les clients de l'engagement de toutes ses équipes d'assurer la qualité des services que nous vous délivrons dans ce contexte particulier de lutte contre la propagation du Covid-19 qui s'est présenté au Sénégal depuis trois semaines maintenant.

Dans un communiqué publié sur son site, le groupe souligne que la connectivité via les réseaux et l'internet mobile ou l'accès aux communications et à l'internet sont déterminants pour rester en contact, travailler à distance, poursuivre la scolarité hors des classes, mais aussi vous informer de la situation du pays et du monde.

«A l'issue des concertations avec l'ARTP, le Ministère des télécommunications et de l'Economie Numérique et les autres opérateurs sur la contribution du secteur du Numérique à la lutte contre le Covid-19 au Sénégal, et pour une réponse coordonnée au renforcement du dispositif mis en place par l'Etat du Sénégal, Sonatel s'est engagée à prendre en charge certains besoins exprimés par le ministère de la Santé et de l'Action sociale pour un montant total de près de 420.000.000 de francs CFA », lit-on dans le document.

Ainsi dans les détails, Sonatel met en place une participation à la construction et à l'équipement d'un site d'urgence au niveau du hangar des pèlerins de l'aéroport Léopold Sédar Senghor de Dakar, un don d'équipements pour le renforcement en matériel médical composé de respirateurs de transport, respirateurs de réanimation, Ecg portatif avec chariot, etc.

Sonatel soutient que la santé des populations est notre plus grande préoccupation et c'est l'axe prioritaire de notre fondation Sonatel depuis sa création il y a 18 ans. C'est à ce titre que Sonatel s'est engagée depuis le début aux côtés du ministère de la Santé et de l'Action sociale dans la lutte contre l'expansion du Covid-19.

«Globalement, le soutien du groupe Sonatel dans le plan de lutte mis en place par l'Etat du Sénégal se décline en moyens humains, techniques, logistiques et financiers d'une valeur totale d'1 milliard 500 millions FCfa destinés à soutenir l'Etat du Sénégal dans cette période et à accompagner les populations durant cette crise inédite », renseigne l'entreprise.

Adou FAYE