Madagascar: Taekwondo WT - Christian Rina projette d'évoluer en France

Le quadruple champion de Madagascar, Christian Rina envisage de poursuivre sa carrière de taekwondoïste en France. Il compte partir le mois prochain.

Citius, Altius, Fortius. Ces trois mots latins qui signifient respectivement plus vite, plus haut, plus fort composent la devise olympique. Justement, c'est le mot d'ordre du jeune taekwondoïste du club Gymcenter, Christian Rina Ranaivosoa, âgé actuellement de 19 ans.

Il a, depuis 2012, prouvé sa suprématie au sommet national, dans sa catégorie. Dans son palmarès, il compte quatre titres de champion de Madagascar. Christian Rina avait remporté son premier titre de champion national en 2012, dans la catégorie des juniors -45kg.

Les trois autres titres sont dans la catégorie des seniors -54kg ravis en 2015, 2017 et récemment lors du dernier sommet national au mois de janvier. Le quadruple champion de Madagascar projette de poursuivre sa carrière sportive en France.

«Le grand champion français, Tony Comprelle, qui m'a coaché lors du dernier championnat de Madagascar au mois de janvier, m'a proposé de rejoindre son club en France... Il ne m'exige que le droit de formation de 400 euros par an », a mentionné Christian Rina Ranaivosoa. «Je peux rapidement progresser si j'évolue dans son club » poursuit-il.

Sport et études

Le multiple champion de France des -81kg gère son propre club dans la ville de Clamart Paris depuis 1995. «Là-bas, je pourrai disputer beaucoup de compétitions au moins une fois par mois » a-t-il ajouté.

Rina y sera hébergé par une famille à lui et poursuivra ses études supérieures en terre française. Dans la foulée, il est actuellement en deuxième année filière finances et comptabilité à l'Institut de management des arts et des métiers.

Rina fait partie de l'équipe nationale depuis 2019. Il a été prévu participer au tournoi de qualification olympique pour le continent africain à Rabat, Maroc au mois de février mais faute de moyens financiers, il ne faisait finalement pas partie de la délégation malgache qui avait fait le déplacement.

«Si tout va bien, et si j'arrive à boucler mes paperasses à temps, je pense partir le mois prochain » a-t-il conclu. Mais cela dépendra surtout de l'évolution de la pandémie du Coronavirus.