Sénégal: Lutte contre la pandemie du coronavirus - L'Etat débloque 64 milliards pour la mise en place d'un plan de contingence

Avec l'évolution de la pandémie du Coronavirus, le gouvernement du Sénégal a élaboré un plan de contingence qui se chiffre pour le moment à 64 milliards de francs Cfa pour renforcer les capacités du pays à faire face à la situation. L'annonce a été faite par le ministre de l'Economie, du plan et de la coopération, Amadou Hott, qui faisait face à la presse hier, jeudi 19 mars.

Selon lui, ce plan est financé essentiellement par le budget de l'Etat et par la contribution des partenaires au développement qui se sont déjà manifestés. « Il faut que les populations soient rassurées que d'autres décisions seront prises par le chef de l'Etat en fonction de l'évolution de la situation. La pandémie a des effets négatifs sur la confiance des investisseurs et l'économie mondiale, notamment pour les secteurs du transport aérien et terrestre et du tourisme sans oublier les répercussions sur les chaines d'approvisionnement des industries et du commerce », a-t-il indiqué.

Suivant le ministre, ces effets produiront inévitablement un fort ralentissement voire une récession mondiale. Car, dit-il, selon la Commission économique africaine, le continent africain pourrait voir sa croissance passer de 3,2% à environ 2% seulement en 2020. Mieux, informe-t-il, sur la base de projection réalisée par son département, cette crise touchera tous les secteurs de l'économie nationale.

A cela s'ajoutent les conséquences de la crise épidémique en Europe et dans le monde sur les revenus de nos travailleurs émigrés. « Il est par conséquent à craindre une chute des envois de fonds des travailleurs émigrés. Le transport aérien, notamment Air Sénégal, l'aéroport Aibd et toutes les structures autour de cette plateforme et par conséquent le tourisme, c'est-à-dire les sociétés d'hôtellerie, les restaurants, les agences de voyage, avec plus de 1 million 600 mille visiteurs par an seront fortement impactés par la suspension des vols en provenance et à destination des pays touchés, gros pourvoyeurs de touristes. Le président Macky Sall a d'ailleurs fermé carrément l'Aéroport international Blaise Diagne (Aibd) », fait-il part. Ainsi, poursuit-il, une propagation de la pandémie entrainera une baisse significative du chiffre d'affaires des entreprises offrant des services aux touristes avec des conséquences sur les emplois et la demande en biens et services des fournisseurs du secteur du tourisme et du commerce.

«FORCE COVID-19», UN FONDS DE RIPOSTE

Pour faire face à cette crise, le ministre a annoncé par ailleurs que le Président de la République Macky Sall, a pris des mesures fortes pour soutenir l'économie. Il s'agit de la mise en place d'un fonds de riposte et de solidarité contre les effets du Coronavirus dénommé « Force Covid-19 » pour soutenir les secteurs affectés afin d'atténuer les effets négatifs de l'épidémie sur la croissance et les emplois. « Ce fonds proposera une batterie de mesures, notamment en termes d'accompagnement des secteurs affectés par l'épidémie tels que le tourisme, le transport aérien, les chaines d'approvisionnement du commerce formel et informel et de l'industrie dans le sens de préserver des emplois et d'atténuer les répercussions sociales de la crise », fait-il savoir. Il ajoutera que le gouvernement du Sénégal compte également mobiliser des ressources à travers son budget, les partenaires au développement, les dons d'entreprises, de fondations et de bonnes volontés.

En outre, le gouvernement en coordination avec les ministres en charge de l'Economie et des finances de l'Union économique et monétaire Ouest africaine (Uemoa) travaille avec les institutions sous-régionales, notamment la Bceao, la Commission de l'Uemoa et la banque Ouest africaine de développement pour identifier une forme de soutien aux Etats et aux secteurs bancaires de l'Union. « Nous tiendrons incessamment une réunion du Conseil des ministres de l'Uemoa pour examiner les mesures d'accompagnement des institutions de l'Union ». Toutefois, le ministre précise que la taille du fonds qui sera mis en œuvre dépendra des besoins identifiés sur la base des études, des évaluations et des enquêtes conduites par les différentes structures de l'Etat en collaboration avec les acteurs économiques et nos partenaires.

CREATION D'UN COMITE DE CROISSANCE ET DE VEILLE ECONOMIQUE COVID-19

L'Etat compte aussi mettre en place un comité de croissance et de veille économique Covid19 pour anticiper sur les répercussions économiques directes et indirectes de la crise de Covid19 sur l'économie nationale. Selon le ministre de l'Economie, ce comité qui sera composé de représentants des ministères, du secteur privé et de la Bceao se réunira autant de fois que de besoin et soumettra des propositions au Conseil des ministres. « Ce dispositif de suivi rapproché des répercussions potentielles du Covid 19 sur l'économie nationale nous permettra de prendre les décisions idoines partagées sous forme de points économiques avec la presse », a-t-il indiqué.

AMADOU HOTT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DU PLAN ET DE LA COOPERATION «Il est vraiment prématuré de penser à un moratoire sur la fiscalité»

Les entreprises évoluant dans les secteurs du tourisme et des transports aériens sont les plus touchées par les conséquences du Coronavirus. Pour permettre à ces entreprises de survivre de cette crise, le patronat a sollicité de l'Etat du Sénégal un moratoire sur la fiscalité. Une chose que le gouvernement n'est pas prêt à faire. Car le Ministre de l'économie, du plan et de la coopération Amadou Hott soutient qu'il est prématuré de penser à un moratoire sur la fiscalité. « Ce que nous privilégions c'est d'avoir un système bancaire qui puisse octroyer des facilités aux entreprises qui sont les plus affectées. Il est vraiment prématuré de penser à un moratoire sur la fiscalité », a-t-il laissé entendre. La baisse des prix du baril n'aura pas d'incident sur les prix du carburant et sur les autres produits tirés du pétrole. « Il est vrai qu'il y a un petit gain que l'Etat obtient mais n'oubliez pas également qu'il y a une perte surtout avec la baisse des prix du pétrole, il y a des pertes de recettes. C'est pourquoi une baisse des produits finis n'est pas à l'ordre du jour actuellement et même à loin termes », insiste-t-il.