Cameroun: Les saveurs du Cameroun arrivent au Royaume-Uni et Union européenne

communiqué de presse

Aromatisé, piquant et craquant - c'est un incontournable dans la plupart des cuisines du Cameroun. Le goût unique du poivre de Penja provient de la fertilité du sol volcanique de la vallée de Penja, Cameroun.

Considéré parmi les meilleurs poivres du monde par les grands chefs, le poivre de Penja représente la première Indication Géographique Protégée (IGP) de l'Afrique sub-saharienne. Cette IGP souligne le caractère unique du poivre de Penja et permet aux producteurs d'augmenter leurs profits.

Récemment, des représentants du gouvernement du Cameroun, des partenaires de l'aide au développement, des institutions d'appui au commerce et des exportateurs se sont réunis à Yaoundé pour le lancement d'une initiative visant à stimuler les exportations de cacao et de poivre de Penja du Cameroun.

Le programme de partenariat commercial du Royaume-Uni (UKTP) contribuera à l'augmentation des flux d'exportation, à la transparence de l'environnement commercial, et au soutien aux entreprises de cacao et de poivre de Penja au Cameroun à exporter à l'international.

Le Cameroun est le 4ème producteur mondial de cacao, qui représente le deuxième produit d'exportation du pays après le pétrole et le gaz.

Grâce au soutien de UK Aid et du Centre du commerce international (ITC), ce projet sera un facteur déterminant pour soutenir une production de qualité et l'ouverture vers de nouveaux marchés, permettant ainsi l'accès de produits camerounais au Royaume-Uni et en Europe.

M. Isaac Tamba, directeur général de l'économie et de la programmation des investissements publics au Ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, précisa, « Nous nous engageons à accroitre le rayonnement du Cameroun en exportant des produits de niche tels que le cacao et le poivre Penja vers les marchés UK et UE. »

Mme Sharon Ganney, chargée d'affaires auprès du Haut-commissariat du Royaume-Uni au Cameroun, a déclaré : « Le cacao est un secteur prioritaire pour le commerce entre le Royaume-Uni et le Cameroun. Avec un volume élevé d'exportations de cacao du Cameroun vers l'Union européenne et le Royaume-Uni, ce projet dynamisera l'économie locale et créera des emplois, notamment en milieu rural. Grâce au soutien du Royaume-Uni dans ce secteur, les citoyens Camerounais pourront façonner leur avenir, éliminer les obstacles au commerce et la pauvreté. »

Le Centre du commerce international s'emploiera également à améliorer les services de soutien au commerce et à l'investissement pour les entreprises exportatrices de cacao ou de poivre. M. Ruben Phoolchund, chef du bureau pour l'Afrique au Centre du commerce international, s'est exprimé : « Ce projet renforcera la compétitivité des exportations de cacao et de poivre du Cameroun. Nous sommes désireux de contribuer à stimuler la création d'emplois et à promouvoir des opportunités d'exportation supplémentaires pour le pays. »

En soutenant le commerce et autres activités associées, ce projet contribuera aux efforts du gouvernement du Cameroun pour atteindre les objectifs de développement durable et créer des emplois de qualité dans les filières de cacao et de poivre.