Cote d'Ivoire: Prévention - Solibra annule tous « ses évènements et animations » jusqu'à nouvel ordre

"La SOLIBRA informe ses partenaires commerciaux et fidèles consommateurs qu'en raison de la situation sanitaire qui prévaut en ce moment dans le monde, et du risque de propagation du coronavirus en Côte d'Ivoire, elle a décidé d'annuler à titre préventif, depuis le lundi 16 mars 2020 et ce, jusqu'à nouvel ordre, tous les évènements et animations qu'elle avait prévus d'organiser dans les prochaines semaines", rapporte un communiqué de ladite société, en date du 19 mars 2020.

Elle se retire également de tout partenariat, sponsoring et appui à tout évènement organisé par des tiers impliquant des rassemblements de personnes.

La SOLIBRA est consciente de l'impact que pourrait engendrer cette décision auprès des organisateurs et des parties prenantes, mais en tant qu'entreprise citoyenne engagée et responsable, elle privilégie la santé et le bien-être des populations.

Elle espère un retour rapide à la vie normale et souhaite une excellente santé à tous.