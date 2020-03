Ile Maurice: Covid-19 - Le service réduit à un tram par heure

Maurice est en confinement pour au moins 15 jours. Les bus roulent au ralenti. Ce vendredi 20 mars, Metro Express Ltd (MEL) a fait savoir que désormais, le service sera réduit à un tram par heure entre 6 heures et 18 heures. La compagnie a tenu à rappeler que les Light Rail Vehicles sont régulièrement nettoyés et désinfectés.

Quant aux bus, le service est assuré entre 6 heures et 10 heures le matin et 15 heures et 18 heures l'après-midi.

12 cas de Covid-19 ont été détectés à Maurice, depuis mercredi 18 mars, a annoncé le Premier ministre, Pravind Jugnauth. Il a mis le pays sous confinement à partir de vendredi 20 mars, 6 heures du matin. Comment se protéger ? Comment la situation évolue-t-elle à travers le pays ? Comment réagissent les Mauriciens ? Quid des étrangers bloqués ailleurs ? A suivre notre dossier sur lexpress.mu