Cote d'Ivoire: Non confinement à l'INJS des membres de sa famille - Adama Bictogo présente des regrets et appelle à la solidarité

Après la polémique liée au non-respect de l'étape de l'Injs par des membres de sa famille, dans le cadre des mesures de confinement concernant les voyageurs arrivant d'un pays ayant plus de 100 malades, nous avons reçu une déclaration du ministre Adama Bictogo.

Dans cette déclaration , le fondateur et patron de Snedai présente des excuses en particulier aux passagers du vol Air France concerné, et aux populations ivoiriennes en général : « Je voudrais à travers le présent message, exprimer mes regrets et présenter mes excuses suite à la situation créée le mardi 17 mars 2020 par la sortie de l'aéroport international Felix Houphouët-Boigny des membres de ma famille, en vue d'un auto confinement sous contrôle médical , et sous stricte surveillance à domicile ».

Cette mesure de l'auto confinement à domicile était depuis plusieurs jours appliquée à tous les voyageurs, avant l'épisode du mardi 17 mars 2020, aux lendemains des décisions du Conseil national de sécurité.

Loin de toutes ces considérations, ainsi que de tout esprit de polémique, Adama Bictogo a ajouté dans sa déclaration : « Au-delà, je profite pour assurer aux voyageurs du vol concerné, et à l'ensemble des populations ivoiriennes, de ce que je n'ai eu à bénéficier d'aucun passe-droit, cela étant contraire à mes convictions sur l'exigence de l'égalité des citoyens devant la loi, ainsi qu'à la vision du Président de la République, du Premier ministre , et du gouvernement sur la question.

Par ailleurs, cette situation a fait comprendre davantage que nous sommes tous logés à la même enseigne face à cette maladie, et surtout qu'aucun statut social ni engagement politique, ne peut mettre quiconque à l'abri des règles applicables à chacune et à chacun de nous, contre la propagation du Covid.

J'en appelle à la solidarité de toutes les populations ivoiriennes, et je prie pour que notre pays, et toutes les autres nations du monde confrontées à la maladie à Coronavirus 2019 parviennent le plus tôt possible à vaincre le virus ».