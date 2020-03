Tunisie: Le Coronavirus met le football à l'arrêt - Le confinement est inévitable !

S'ils veulent préserver la santé de leurs joueurs, les clubs n'ont pas le choix. Les entraînements ne peuvent reprendre et les joueurs doivent rester chez eux, le temps que l'épidémie se tasse. Le confinement est, par excellence, l'hygiène de vie à suivre par tout footballeur qui se respecte.

Aux footballeurs de savoir s'entretenir physiquement afin de garder la forme en cette période de trêve forcée. En ces jours difficiles où le coronavirus continue à sévir violement dans les quatre coins de la planète, clouant des avions au sol et mettant des pays entiers en quarantaine, le monde du football ne peut déroger à la règle. Et alors que la Champions League européenne, la Serie A, la Liga et les autres championnats européens se sont mis spontanément à l'arrêt, Wadii El Jery s'est obstiné samedi dernier à confiner des responsables de clubs dans un espace fermé pour le réélire à la tête de la FTF. Il est censé être le plus compétent de tous les responsables sportifs tunisiens à saisir la gravité d'un tel acte. Personne ne se serait posé la question sur la légitimité du bureau fédéral sortant de la FTF au cas où les élections auraient été reportées.

Et W.El Jery ne s'est pas arrêté à ce grand risque pris avec la tenue de l'assemblée élective de la FTF. Dimanche, il s'est entêté à faire jouer les huitièmes de finale de la Coupe de Tunisie. Le huis clos instauré ne minimise en aucun cas le risque pris par les joueurs et toutes les personnes présentes sur les terrains.

L'isolement est obligatoire

Tous les responsables des clubs, les arbitres, les membres des staffs techniques et les joueurs dont les équipes ont disputé dimanche dernier les huitièmes de finale de la Coupe de Tunisie, et qui étaient présents sur les terrains, doivent observer un isolement pendant 14 jours au moins. A notre humble avis, c'est une mesure obligatoire au vu des contacts qu'il y a eu entre les joueurs et les arbitres, ainsi que les membres des staffs techniques sur et aux abords des terrains. Dans le feu de l'action, nous avons vu des joueurs se toucher les mains, mettre une tapette sur l'épaule d'un joueur adverse, histoire de s'excuser.

Bref, la distance de sécurité d'un mètre n'a pas été respectée et tout le monde doit se surveiller ces jours-ci pour préserver la bonne santé de chacun. Car ces joueurs, ces arbitres, ces membres des staffs techniques et ces responsables ont bien des familles et des amis. Il vaut mieux prévenir que guérir. Que tous les acteurs des huitièmes de finale de la Coupe de Tunisie s'isolent par mesure préventive. L'épidémie du coronavirus fait des ravages. Tant qu'il est temps de pouvoir agir...

L'exemple de Métlaoui

Il est clair que les rassemblements même les plus anodins peuvent constituer des foyers pour l'expansion de l'épidémie du coronavirus. La priorité du moment est la santé de tous. Rester chez soi et ne sortir que pour le tout juste nécessaire est le seul moyen pour combattre ce virus.

Le confinement spontané est donc la solution de prévention contre le coronavirus. Du coup, les clubs de football sont contraints de suspendre les entraînements au-delà de la date du 4 avril 2020. Or, un footballeur professionnel qui se respecte doit entretenir son physique, ne pas se lâcher complètement et faire un minimum d'exercices, mais pas n'importe lesquels.

Une idée ingénieuse nous est parvenue du staff technique de l'Etoile Sportive de Métlaoui. Le staff technique a établi un travail d'entraînement spécifique pour chaque joueur. Pour l'appliquer soigneusement, les joueurs restent en contact avec le préparateur physique par mailing et grâce à des enregistrements vidéos. Chaque joueur n'a qu'à appliquer son programme d'entraînement tout en restant chez soi.

Bref, nos footballeurs doivent s'adapter à une crise sans précédent qui touche le monde entier. Et même si la décision d'arrêter les compétitions footballistiques a été pris tardivement chez nous, on ne peut plus faire marche arrière, mais par contre, on peut adopter la bonne attitude durant les jours à venir...