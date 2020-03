Tunisie: Non-respect du couvre-feu - Les unités sécuritaires procèdent à des arrestations

«A Carthage comme aux Berges du Lac, environ 14 personnes ont été arrêtées et transférées au tribunal en raison de la transgression du couvre-feu», indique une source sécuritaire.

Décrété par le président de la République à partir de mercredi dernier pour prévenir la propagation du coronavirus sur le sol tunisien, le couvre-feu n'a pas malheureusement été respecté dans certaines régions du pays et ce en dépit des mesures prises par les différentes unités relevant du ministère de l'Intérieur dans le cadre de l'application de cette décision.

Le communiqué dudit ministère expliquant les modalités du couvre-feu dont notamment la remise à ses services de la liste des agents travaillant la nuit dans certaines structures publiques, médias et entreprises privées, comportant leur identité, la plaque minéralogique du moyen de transport, l'itinéraire, l'ordre de mission, n'a pas été de nature à mettre en garde certaines personnes qui n'avaient pas pris les choses très au sérieux. La vue de personnes circulant à pied ou en voiture après 18h00, heure marquant le début du couvre-feu, et des attroupements des jeunes dans les quartiers populaires sont venus confirmer un comportement de défiance envers la loi. Un comportement qui n'étonne plus vu la crise post-révolution de l'autorité de l'Etat. L'une des réformes les plus urgentes était peut-être de faire appliquer la loi dans le pays, le reste suivra.

Le ministre de l'Intérieur, Hichem Mechichi, a effectué des visites d'inspection le soir de ce mercredi pour s'assurer lui-même du bon déroulement du travail des unités sécuritaires sur le terrain ainsi que des patrouilles dans le Grand-Tunis. Appelant à la nécessité de se soumettre aux consignes des patrouilles sécuritaires, les autorités sécuritaires n'ont pas hésité, dans certains cas, à appliquer rigoureusement le couvre-feu. Ainsi, et selon une source sécuritaire, 14 personnes ont été arrêtées et déférées au tribunal pour être jugées pour avoir transgressé le couvre-feu au niveau de La Marsa et les berges du Lac (banlieue de Tunis).

D'autres arrestations ont eu lieu dans diverses régions du pays et non seulement dans le Grand-Tunis. Des vidéos postées sur les réseaux sociaux ont montré des véhicules et des personnes en train de circuler en toute quiétude dans les gouvernorats de Nabeul et Kasserine après l'entrée en vigueur du couvre-feu. A Gafsa, la police a été contrainte d'utiliser des haut-parleurs pour inciter les citoyens à respecter le couvre-feu.

Le Président de la République a appelé, rappelons-le, tous les citoyens à respecter strictement les nouvelles dispositions prises qui contribueront à faire baisser les risques de propagation de ce virus.

Dix nouveaux cas de contamination ont été enregistrés à la date d'hier, jeudi 19 mars, selon le ministère de la Santé portant à 39 le nombre total des personnes contaminées. Le coronavirus étant en perpétuelle expansion partout dans le monde, notamment en Italie où le pays s'est avoué vaincu et n'a plus les moyens de venir en aide aux personnes âgées ayant contracté le Covid-19, plusieurs voix en Tunisie se sont élevées appelant à l'instauration d'un couvre-feu total et non partiel pour faire face, comme il se doit, à la pandémie.