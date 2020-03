Tunisie: «Pandémie», série documentaire sur Netflix - La série documentaire choc

Mise en ligne depuis le 22 janvier 2020, la série documentaire «Pandémie» est passée inaperçue. Un peu plus d'un mois plus tard, elle est visionnée et vue d'un autre œil en pleine période de lutte mondiale contre la propagation du coronavirus. «Pandemic», (titre original) est accessible en ligne. Et c'est un must !

D'un réalisme saisissant, cette série documentaire produite par Netflix informe au mieux ses téléspectateurs qui se comptent en millions désormais pour les aider à mieux comprendre ce que l'humanité est en train de vivre en ce moment même. Une plongée violente dans l'univers de la lutte au quotidien des épidémiologistes à travers le monde contre différents types de grippes meurtrières : le H1N1, la grippe aviaire, la grippe saisonnière, sans oublier un retour sur la grippe espagnole. Elle traite même dans un autre volet le combat farouche mené afin d'éradiquer Ebola.

La série documentaire est donc fidèle à la réalité : elle est composée de 6 épisodes de 50 min et suit sur terrain chercheurs engagés, épidémiologistes de l'OMS, médecins et corps médical dans le monde dévoués corps et âme pour la survie des nombreux patients aux quatre coins du globe. Genèse, origine, suivi de patients fragiles et mourants, humanisme, engagement, combat au quotidien pour l'obtention d'un vaccin universel contre tout type de grippe, la série décortique surtout l'origine d'une pandémie, qui reste inéluctable pour l'humanité entière : «L'important, ce n'est pas de s'interroger en se disant "et si... une pandémie peut surgir ou pas" mais plutôt "quand" elle va apparaître !», phrase choc.

Ces guerriers scientifiques suivent de près les déclinaisons d'une épidémie, devenue pandémique et hyper contagieuse. Ils sont tout le temps en alerte : et l'audience est constamment plongée dans leur quotidien, imprégnée par leurs connaissances médico-scientifiques, fascinée par leur maîtrise de l'histoire épidémiologique dans le monde, leur ravage, et les leçons tirées par les catastrophes sanitaires d'avant précieusement archivées et surtout comment stopper la contagion en cas de pandémie fatale.

La série revient sur la nécessité d'avoir un vaccin efficace toujours à la portée, pas obsolète et sensibilise à l'importance d'en faire : « Quand on vit dans une société, soyons responsables et plions-nous à ses lois les plus élémentaires pour sa survie, sa propre sécurité sanitaire et celle d'autrui», déclare un médecin dans la série. Cette série documentaire est indispensable.