Tunisie: CHAN 2020 - Vers un retour de la Tunisie à la phase finale ?

Le Cameroun a annoncé mardi dernier le report à une « date ultérieure », à cause du coronavirus, du CHAN 2020 initialement prévu du 4 au 25 avril prochain.

Un report qui risque cependant, de ne pas passer sans conséquences puisque la Tunisie, qualifiée sur le terrain avait annoncé son retrait pour «incompatibilité de calendrier avec le championnat tunisien».En effet, la Fédération tunisienne de football et les clubs tunisiens avaient décidé, d'un commun accord, de ne pas prendre part au CHAN 2020. Leur motif principal : un calendrier trop lourd pour supporter une telle compétition en plus.

Normalement, le tournoi se déroule en janvier et début février, comme en 2018 au Maroc. La CAF, après en avoir retiré l'organisation à l'Éthiopie, avait refilé le bébé au Cameroun, afin que celui-ci, un peu plus d'un an avant d'accueillir la CAN 2021, s'en serve comme d'une répétition. Sauf que le Cameroun, déjà privé de la CAN 2019 pour cause de retards accumulés dans les différents travaux, est évidemment à la bourre, obligeant la CAF à décaler la phase finale du CHAN 2020 en avril.

Face à ce nouveau calendrier, la CAF s'était arrangée pour qu'il n'y ait pas de matchs de Ligue des champions et de Coupe de la CAF en avril, les quarts de finale étant prévus en février et mars, les demies en mai. Mais cela n'a pas été suffisant pour la Tunisie qui a décidé de se retirer.

Une décision qui a valu à la Fédération Tunisienne de Football (FTF) d'écoper d'une amende de 50000$ et d'une interdiction de prendre part à la prochaine édition du CHAN. Les vérités d'aujourd'hui n'étant pas celles d'hier, la Tunisie pourrait contester la sanction et décider de prendre part au CHAN 2020 une fois les nouvelles dates connues. Une hypothèse qui fait son petit bonhomme de chemin selon les informations de footafrique. Affaire à suivre