Congo-Brazzaville: Livre - « L'ascension du mur de vent », premier recueil de poèmes de Denis Dziat

Publié aux éditions l'Harmattan en fin janvier, « L'ascension du mur de vent » est une oeuvre à travers laquelle l'écrivain congolais, Denis Dziat, se sert de la littérature comme arme exprimant son engagement total dans les mœurs de la société.

Pour son premier livre, Denis Dziat a choisi la poésie comme genre d'expression. Ouvrage de quatre-vingt-quatorze pages écrit dans un style libre avec des poèmes brefs, « L'ascension du mur de vent » peut se comparer au regard de l'homme qui exprime la beauté de l'amour caché dans les rêves et qui l'exhibe. Par ailleurs, ce regard en s'avérant profond expose aussi l'humour, la satire, les pleurs, la lutte et les espoirs du commun des mortels.

A en croire l'auteur dont la pensée reste attachée à son continent, il serait quasiment impossible de parler de l'Afrique qui se cherche, sans évoquer ses jeunes qui vivent dans l'absurdité. Pour l'essentiel, ce recueil de poèmes pose la problématique d'une jeunesse qui, s'inclinant sous le diktat de ceux qui freinent son épanouissement, mène une lutte continue pour sa liberté de penser et de vivre. Plusieurs thématiques sont abordées sous différents angles : la vision humaine, l'audace, la force, la puissance des sens, la femme, la beauté, le silence, le vivre ensemble, etc.

« La reconquête de l'identité propre naît de la prise de conscience des échecs successifs, des difficultés vécues au quotidien et des peurs les plus redoutées et enfouies dans les chairs. Même s'il subsiste encore des barrières que l'on entretient au plus profond de soi et qui empêchent de passer de l'autre côté afin d'accéder au bien-être, l'espoir fait vivre. Et très vite l'horizon va être dissipé et les murs visibles et invisibles finiront par s'écrouler », détaille l'ouvrage.

Notons que Denis Dziat, juriste, chercheur et passionné de littérature, enseigne, depuis 2016, le droit constitutionnel et le droit international public à la faculté de droit de l'Université Marien- Ngouabi à Brazzaville. Il enseigne également le droit budgétaire et le droit de la comptabilité publique (finances publiques) à la faculté de droit de l'Université libre du Congo.