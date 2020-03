Algérie: Journée de sensibilisation au danger du Coronavirus à la place de la Grande Poste

Alger — L'Assemblée populaire communale (APC) d'Alger Centre a organisé jeudi au niveau de la Place de la Grande Poste une journée de sensibilisation aux risques du Coronavirus (Covid-19), a-t-on constaté.

Cette journée a été organisée en collaboration avec plusieurs établissements publics et des associations de la société civile.

Dans une déclaration à l'APS, le président de l'APC, Abdelhakim Bettache a affirmé, par cette occasion, que l'objectif de ces journées était de se rapprocher davantage des différentes franges de la société afin de les sensibiliser aux risques du Covid-19 et aux moyens d'y faire face.

Il a indiqué dans ce sens qu'il s'agit de faire connaître les conditions d'hygiène quotidiennes devant stopper la propagation de cette pandémie dont, "l'utilisation des gants, des masques et du gel désinfectant, le lavage des mains et la couverture de la bouche et du nez en cas d'éternuement ou de toux".

A ce propos, M. Bettache a fait savoir que l'APC d'Alger centre avait mis en place une cellule de crise pour faire face à ce virus menaçant le monde entier et non l'Algérie uniquement.

L'application des instructions du ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, et des services de la wilaya d'Alger, plusieurs opérations , poursuit-il, ont été engagées pour la désinfection des places publiques, des quartiers, des caves et des jardins publics et autres structures fermées provisoirement.

I a rappelée dans ce sillage l'application ferme de la décision de wilaya relative à l'"interdiction ferme de toute activité à caractère populaire dont les fêtes, les cinémas, les jardins publics, les espaces de loisirs, les hammams, les garderies et crèches".

Expliquant que ces opérations quotidiennes de désinfection se veulent un moyen de lutte contre la propagation du Coronavirus et la sensibilisation à ses risques, le même responsable a annoncé le lancement d'un numéro vert (Allo ma commune) 0800 110 002 en faveur des citoyens désirant avoir davantage d'information sur cette pandémie en sus du numéro vert du ministère de la Santé: 3030.

L'APC d'Alger centre a mis à la disposition des citoyens dans les différentes rues et places publiques (Alger centre) dui gel désinfectant outre la désinfection et le nettoyage des différentes stations de bus.