Algérie: Foot-Coronavirus - "On ne veut pas d'une saison blanche"

Alger — Le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Kheïreddine Zetchi, a refusé vendredi l'idée de décréter une saison blanche en raison de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), soulignant que son instance fera tout pour permettre à la compétition d'aller au bout.

"On ne veut pas d'une saison blanche. Nous allons tout faire pour reprendre le championnat. Notre image serait ternie aux yeux de la Fédération internationale (Fifa) et au monde entier si nous prenons une telle décision qui voudrait dire que nous ne sommes pas capables de nous adapter à la situation actuelle engendrée par ce virus", a indiqué le premier responsable de la FAF sur les ondes de la Radio nationale.

Selon un dernier bilan établi jeudi par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, 9 décès ont été enregistrés sur un total de 90 cas de contamination au coronavirus confirmés dans 17 wilayas.

"Tous nos internationaux sont en bonne santé"

Concernant l'état des internationaux algériens évoluant à l'étranger, notamment en Europe, premier foyer mondial du coronavirus, Zetchi rassure: "Par le biais du sélectionneur national Djamel Belmadi ainsi que par des contacts directs et permanents, la FAF suit de près les informations de nos joueurs. Dieu merci, tout le monde se trouve en bonne santé et applique à la lettre les consignes et mesures de précaution, tout en s'entraînant individuellement au niveau de leur domicile. Les joueurs ont fait preuve d'un grand sens de responsabilité, je leur demande de rester vigilants pour éviter toute mauvaise nouvelle".

En raison de la situation sanitaire actuelle au pays, le ministère de la Jeunesse et des Sports a pris dimanche dernier la décision de suspendre toutes les manifestations sportives et de fermer toutes les infrastructures sportives, de jeunesse et de loisirs, jusqu'au 5 avril.