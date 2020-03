Angola: COVID-19 - La ministre de la Santé évalue l'état de préparation dans les compagnies pétrolières

Cabinda (Angola) — La ministre de la Santé, Sílvia Lutucuta, est arrivée jeudi, dans la province de Cabinda pour évaluer les mesures adoptées par les entreprises du secteur pétrolier, afin d'éviter la propagation de la pandémie du COVID-19, dans le cadre du plan d'urgence.

À l'aéroport, Sílvia Lucututa a déclaré que la commission multisectorielle se trouvait également dans le village pétrolier de Soyo, dans la province de Zaire, un autre important centre de production de pétrole du pays, pour évaluer les conditions de prévention et de protection des employés, en cas de personnes infectées par le COVID. -19 (nouveau Coronavirus).

À Cabinda, la ministre a visité le champ pétrolifère de Malongo.

La gouvernante a indiqué que la commission travaillait sur la mobilisation des ressources humaines, des moyens techniques et préparait les conditions appropriées pour le traitement de tout citoyen infecté. Pas de cas positif «Nous avons déjà suivi plus de 150 échantillons et jusqu'à présent, nous n'avons aucun cas positif. Nous avons reçu de plusieurs localités comme Malongo-Cabinda, Soyo-Zaire, plusieurs personnes qui voyagent et jusqu'à présent nous n'avons aucun cas positif », a-t-elle assuré.

La ministre a souligné qu'il existait actuellement sept (7) cas suspects dans le pays, dont le traitement prend du temps. Cependant, il a promis de publier les résultats ce week-end.

Sílvia Lutucuta, qui a travaillé avec la commission provinciale d'urgence sur le nouveau Coronavirus, a déjà regagné à Luanda.

Mercredi (18), le gouvernement angolais a décidé de prendre d'urgence des mesures exceptionnelles, pour empêcher l'importation de cas du Covid-19 et pour protéger la vie et la sécurité de la population. Parmi les différentes mesures, nous soulignons la suspension de tous les vols internationaux à destination et en provenance de l'Angola, l'interdiction de la circulation aux frontières terrestres, la réduction de la population dans les lieux publics et l'interdiction des groupes de plus de 200 personnes.