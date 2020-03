Angola: Basket-ball - Le Covid-19 force la suspension du "national"

Luanda — Le Championnat national senior de basket-ball masculin et la Coupe d'Angola ont été suspendus pour une durée indéterminée, dans le cadre du respect de la mesure préventive du ministère de la Santé sur le Covid-19.

L'information a été fournie jeudi (19) à l'ANGOP par le directeur des événements de la fédération angolaise de la discipline, Tony Sofrimento, ayant déclaré que la mesure serait levée avec la normalisation de la situation.

La cinquième journée du quatrième tour championnat national était prévue ce week-end.

La quatrième journée s'est terminée mardi dernier (17), avec la victoire de Petro de Luanda sur le Primeiro d'Agosto, 99-94.

Les "tricolores" sont les leaders du championnat avec 49 points, suivis des "militaires", avec 44.

Au niveau de la Coupe angolaise, la demi-finale a été programmée entre le 9 et le 11 avril, et prévoit les matchs Interclube-Primeiro d'Agosto et Petro de Luanda-Lusíadas.

D'autres fédérations sportives nationales ont également suivi les directives du ministère de la Santé, telles que la natation, les échecs, les sports motorisés et la boxe, en raison de la propagation du coronavirus (COVID -19) dans le monde. La Fédération de football, bien qu'elle n'ait pas suspendu le championnat de la première division, a conseillé que les matchs se déroulent à huis clos.

L'Angola n'a pas encore enregistré de cas positif du nouveau coronavirus, une pandémie qui a infecté plus de 151 000 personnes dans le monde, avec plus de 5 700 décès dans plus de 137 pays.