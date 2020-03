Angola: COVID - 19 - CICA exige des affiliés des conditions de prévention

Luanda — Le Conseil des Églises chrétiennes d'Angola (CICA) a demandé jeudi aux affiliés de respecter les mesures préventives dU Covid-19, en particulier le lavage des mains à l'eau courante et au savon.

Lors d'une conférence de presse, le secrétaire général de cette institution religieuse, la révérende Deolinda Dorcas Tecas, a également évoqué l'utilisation régulière de désinfectants tels que l'alcool et le gel, et de faire attention lors des éternuements et de la toux. A l'occasion, elle a soutenu l'interdiction, par le Président de la République, João Lourenço, de groupes de plus de 200 personnes, soulignant que le CICA se limitera aux activités sectorielles et thématiques de près de 50 membres. Deolinda Dorcas Tecas exhorte la direction de toutes les congrégations et les fidèles, en général, à suspendre tous les voyages internationaux et à l'intérieur du pays à partir de jeudi 19 mars. Elle a également conseillé l'adoption de mesures préventives sur la pandémie, réservant, à cet effet, au moins 10 minutes pour sa diffusion, dans chaque service, depuis la chaire.

D'autre part, la religieuse recommande que toutes les mesures préventives mises à disposition par les autorités sanitaires du pays et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) soient mises en pratique.

"Bien que l'Angola n'ait enregistré aucun cas d'infection par le nouveau coronavirus, le CICA suit avec beaucoup d'attention sa propagation et ses effets dans le monde", a-t-elle poursuivi.

Dans l'entre-temps, l'évêque de l'Église Méthodiste Unie, Gaspar Domingos, a appelé la population à respecter strictement les mesures préventives annoncées par l'Exécutif, à rester calme et à éviter la panique.

D'autre part, il a annoncé la suspension des activités liées à la journée de l'Église Méthodiste Unie, dont l'acte serait célébré le 22 de ce mois, respectant ainsi les directives du ministère de la Santé.

Le Conseil des églises chrétiennes d'Angola (CICA) est composé de 26 églises reconnues par l'État angolais.