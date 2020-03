Angola: Message du PR à la Nation sur le COVID-19

Luanda — Le message intégral à la Nation du Président de la République, João Lourenço, concernant la pandémie du Covid-19

L'humanité est actuellement confrontée à la pandémie du COVID - 19, un défi mondial, dans lequel tous les citoyens nationaux et étrangers doivent unir leurs efforts de manière organisée, dans le respect des règles de civisme, d'engagement social et de solidarité, dans un effort collectif pour préserver le bien commun et défense de l'intérêt national.

Face à cette situation préoccupante, le gouvernement angolais a pris des mesures spéciales pour contrôler l'impact négatif de la pandémie au niveau national et ses effets sur la vie des citoyens.

La pandémie s'est propagée à travers le monde, avec une augmentation significative des cas en Europe et dans d'autres parties du monde, ce qui nous oblige à faire plus d'efforts et à prendre des mesures de précaution pour contrôler le virus.

En Angola, aucun cas de COVID - 19 n'a été enregistré à ce jour, et ayant été testés des cas avec des résultats négatifs sur des centaines de passagers contrôlés à notre aéroport international, en provenance de pays à haut risque.

Malgré cela, le gouvernement a décidé de prendre d'urgence des mesures exceptionnelles afin d'empêcher l'importation de cas et de protéger la vie et la sécurité de la population en général. J'appelle donc tous les citoyens angolais, étrangers résidant sur le territoire national, à respecter strictement les mesures contenues dans le décret législatif présidentiel provisoire rendu public jeudi afin de surmonter calmement ce moment difficile que le pays et le monde sont confrontés.

Dans tous ces efforts, nous avons eu le soutien et l'aide de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), d'autres organismes des Nations Unies, de la Banque mondiale et d'autres institutions et entités publiques et privées, religieuses et de la société civile en général, à que nous remercions.