Sénégal: Pour alléger les effets du coronavirus - Le secteur privé propose le versement des impôts dans le Fonds de solidarité

« Les entreprises du secteur privé ont également proposé, pour celles qui paient des impôts, de verser une partie de leurs cotisations dans le Fonds social de riposte contre les effets néfastes du Coronavirus » a confié ce matin Amadou Hott qui a fait face à la presse en marge de sa rencontre avec les acteurs du secteur national.

Mais cette proposition, ajoute le ministre de l'économie, du plan et de la coopération, doit en amont être examinée avec le ministre des Finances et du budget.

Amadou Hott rapporte dans le même sens que le secteur privé a proposé aussi des mesures et mécanismes d'accompagnement du personnel du privé, notamment dans le tourisme et l'hôtellerie, pour, dit-il, éviter le chômage technique et permanent.

Cela, explique le ministre en charge de l'économie sénégalaise, en envisageant qu'une partie de ce Fonds de solidarité et de riposte puisse aider l'emploi, les personnes affectées. Car, argue-t-il, les entreprises, toutes seules, ne pourront pas faire face à cela.

Il a également fait savoir que le secteur privé a insisté pour qu'on accélère les études et enquêtes pour faciliter la prise de décision concernant le ciblage des ménages et entreprises qui sont plus, dans le besoin d'être soutenus à travers le Fonds.