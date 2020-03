Burkina Faso: COVID-19 - Fermeture des frontières et couvre-feu décrétés au Burkina

document

Discours du Président du Faso en intégralité

Chers Compatriotes

Habitants du pays des Hommes intègres

Le Burkina Faso, à l'instar de nombreux pays dans le monde, est touché par la pandémie du coronavirus, le COVID-19.

Depuis la confirmation des premiers cas dans notre pays, le 9 mars dernier, à ce jour, une quarantaine de personnes sont contaminées, et nous avons enregistré le premier décès, dans la nuit du 17 au 18 mars.

Je salue le professionnalisme des personnels de santé qui, au péril de leur vie, sont restés mobilisés depuis la découverte des premiers cas suspects, et leur adresse tous mes encouragements.

La pandémie du coronavirus est une réalité qui doit nous interpeller et nous préoccuper tous.

Comme si la situation sécuritaire n'était pas suffisante, le COVID-19 vient en rajouter à nos difficultés, nous rappelant l'urgence de changer impérativement nos comportements individuels et collectifs.

Je tiens à saluer et à remercier les responsables religieux et coutumiers pour leur adhésion et leur accompagnement dans la sensibilisation des populations, à travers les mesures fortes qu'ils ont prises, consacrant des restrictions apportées à la pratique de leurs cultes.

Au regard du mode de contamination du virus et des capacités de nos structures de santé, nous devons tout mettre en œuvre et adopter les bonnes pratiques, pour interrompre la chaine de transmission communautaire du COVID-19.

Personne n'est à l'abri de ce virus. En l'absence de vaccin et de traitement validé, le seul antidote demeure donc la prévention individuelle et collective.

Ainsi, après de larges consultations, j'ai décidé de prendre les mesures suivantes :

1. Sur le plan des libertés :

- l'interdiction de tout regroupement de plus de 50 personnes ;

-les mesures de restrictions concernant les débits de boissons, les salles de cinéma, de jeux et de spectacles, les marchés et yaars, les restaurants, seront prises par les autorités compétentes ;

- L'instauration d'un couvre-feu de 19h00 à 5h00 du matin, sur toute l'étendue du territoire, pour compter du 21 mars 2020 à minuit.

2. Sur le plan des transports :

-la fermeture des aéroports de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso, aux vols commerciaux, pour une durée de deux semaines, renouvelable, à compter du 21 mars 2020 à minuit, excepté pour les vols intérieurs et militaires et le fret;

-la fermeture des frontières terrestres et ferroviaires, pour une durée de deux semaines, renouvelable, à compter du 21 mars 2020 à minuit, à l'exception du fret ;

3. Sur le plan politique :

-la suspension immédiate des opérations d'enrôlement biométrique ;

-La suspension immédiate des opérations spéciales de délivrance de cartes nationales d'identité burkinabè.

-L'application des mesures d'hygiène dans tous les lieux publics et privés, doit être stricte.

Il va sans dire, que toutes les mesures prises feront l'objet d'une évaluation périodique, pour les ajuster constamment à l'évolution de la pandémie.

Nous devons améliorer et renforcer les actions de communication, pour un changement de comportement.

C'est le lieu pour moi de dénoncer celles et ceux qui, à travers les réseaux sociaux, entretiennent la désinformation et sèment la panique. Il nous faut prendre cette pandémie au sérieux.

Chers compatriotes

Amis résidant au Burkina Faso

Le Gouvernement a adopté un plan de riposte autour duquel s'organise la mobilisation des acteurs et des partenaires techniques et financiers.

Au nombre des mesures pratiques recommandées par les spécialistes et le personnel de santé, je voudrais insister sur la nécessité pour tous :

- de ne pas se serrer les mains ;

- de ne pas s'embrasser ;

- de se laver régulièrement les mains au savon ;

- d'observer la mesure de distance d'un mètre au moins ;

- d'éviter les regroupements;

- de limiter nos déplacements et sorties;

- de porter des cache-nez ;

- d'alerter les services de veille en cas de suspicion.

Le numéro vert et gratuit dédié est le 3535.