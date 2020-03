Togo: Atcha-Dédji, Akpagana et Bagbiègué ferment les écoles, universités et centres de formation, et se font menaçant à l'endroit des contrevenants !

Enfin, les écoles universités et centres de formation professionnelle du Togo sont fermés jusqu'à nouvel ordre. Ainsi en ont décidé les ministres des Enseignements primaire et secondaire, Affoh Atcha-Dédji, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Prof Koffi Akpagana, et de l'Enseignement technique de la formation et de l'insertion professionnelles, Taïrou Bagbiègué.

Selon les termes d'un communiqué conjoint de ces deux ministres du Gouvernement togolais, « suite au diagnostic de nouveaux cas de personnes infectées par le Coronavirus (COVID-199) au Togo, et dans le souci de préserver la santé de la population, tous les établissements scolaires et universitaires et tous les centres de formation professionnelle, tous ordres confondus (publics, privés laïcs et confessionnels), sont fermés, à compter du Vendredi 20 Mars 2020 à 17h30, sur l'étendue du territoire national jusqu'à nouvel ordre ».

Dans le même document qui vient après les multiples appels des populations, ces deux ministres de Faure Gnassingbé, « exhortent chacun des acteurs du système éducatif au respect scrupuleux des mesures d'hygiène recommandées par les autorités compétentes en la matière, afin d'éviter la propagation du virus. Ils invitent les parents à veiller au maintien de leurs enfants à la maison pendant cette période ».

Et à l'endroit de ceux qui chercheront à contourner, ils se veulent menaçant... « tout contrevenant aux dispositions susmentionnées, sous quelque prétexte que ce soit s'expose à la rigueur de la loi ».