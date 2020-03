Soudan: Lancement de mécanisme de la jeunesse de diplomatie populaire

Khartoum — Le chef du Mécanisme de la jeunesse de la diplomatie populaire Alam-Al-Hoda Ahmed Osman, a annoncé la naissance du mécanisme qui vise à mobiliser les énergies des jeunes pour la construction et l'éducation de la communauté soudanaise, y compris la santé, l'économie et les aspects culturels à travers de diverses activités qui contribuent à la réalisation des objectifs du mécanisme à court et à long terme.

Alam-Al-Huda a dit, dans une déclaration à la SUNA, que le projet de mécanisme serait soumis Vendredi au Vice-Président du Conseil Souverain de Transition, Lieutenant-Général Mohamed Hamdan Daglo, avant le lancement du mécanisme au début d'Avril prochain sous le slogan (Avec nos mains, nous construisons notre pays) car les jeunes sont l'outil de construction et de restauration.

Pour sa part, le Coordinateur Général du mécanisme, Ibrahim Mohamed Tom, a déclaré que l'objectif du mécanisme est de profiter de l'énorme potentialités des jeunes qui ont triomphé de la Révolution Glorieuse de Décembre et du passage de la légitimité révolutionnaire pour entrer l'étape de la réhabilitation et de la construction nationale, pour contribuer à toutes les activités de la société, et pour faire face aux défis rencontrant les familles et de les aider économiquement, sécuritaire, sanitaire et culturellement à travers des programmes spécifiques réguliers.