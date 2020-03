Soudan: Accord sur l'établissement de commission des nomades et des pâtres au Darfour

Juba — Le Gouvernement et la piste de Darfour au sein du Front Révolutionnaire se sont mis d'accord sur l'établissement d'une commission pour développer le secteur des nomades et des pâtres au Darfour afin de prévenir le conflit qui a coûté les vies et les ressources.

Le Porte-parole de la délégation du gouvernement aux négociations de paix à la ville Juba, Mohamed Al-Hassan Al-Taayeshi, a déclaré suite à la fin de la session de négociation Vendredi, que les raisons derrières l'établissement d'une commission pour les nomades et les pâtres étaient du fait que le conflit au Darfour est à l'origine de dispute sur les ressources résultant de la négligence des gouvernements successifs, révélant que le secteur des nomades et des pâtres ne prêtait pas une attention particulière pour contribuer à la relance de l'économie nationale.

Al-Taayeshi a indiqué que les questions des nomades sont l'une des celles qui contribuent à l'arrêt de la guerre au Darfour, soulignant que la piste de Darfour a présenté une proposition qu'on a mis d'accord sur les principes.

Il a annoncé un accord sur le mécanisme, qu'il s'agit de la Commission pour le développement des nomades et des pâtres, qui travaillera avec une structure exécutive avec la participation des secteurs liés aux nomades et aux pâtres.

"On a mis en place une stratégie de dix ans sur l'éducation, la santé et l'amélioration de l'environnement des nomades, afin de renforcer la coexistence entre les communautés pour servir les questions de développement et de la paix", a-t-il dit.

"Nous avons fini de discuter le papier de la richesse et ensuite nous irons vers le document des arrangements de sécurité, pour parvenir en conclusion à la signature d'un accord compréhensif avec le Front révolutionnaire", a-t-précisé.