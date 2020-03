Sénégal: Coronavirus - Les opérateurs de téléphonie s'engagent dans la lutte

L'Autorité de régulation des postes et des télécommunications (Artp) a regroupé, le 18 mars 2020, les opérateurs de téléphonie pour voir les différentes formes de contribution à apporter au Comité national de gestion des épidémies, dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus au Sénégal.

L'heure est à la mobilisation dans tous les secteurs du pays pour faire face à la propagation du Covid-19. Dans le domaine des télécommunications, les acteurs comptent aussi participer à l'effort de guerre. Sur initiative de l'Autorité de régulation des postes et des télécommunications (Artp), une rencontre a regroupé les responsables des opérateurs de téléphonie pour mutualiser les efforts et répondre à l'appel du président de la République, Macky Sall.

« Nous voulons avoir une approche consolidée face aux besoins du ministère de la Santé et de l'Action sociale et répondre de façon pragmatique et efficace », a expliqué le directeur général de l'Artp, Abdoul Ly. Ce faisant, un comité technique a été porté sur les fonts baptismaux pour évaluer les besoins dans le secteur, mais aussi ceux du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Les opérateurs, a rassuré M. Ly, « se sont tous engagés » à accompagner le ministère dans le cadre de cette crise sanitaire. Déjà, un ensemble de mesures sont attendues, dans le cadre de cet élan de solidarité. Parmi celles-ci, a soutenu le directeur général de l'Artp, figure la disponibilité d'une bonne qualité de réseau pour faciliter le télétravail à travers une connexion à haut débit. Par rapport aux autorités sanitaires, l'appui se fera sous différentes formes dont l'équipement de certains sites, la fourniture de matériel et l'accompagnement dans le domaine de la communication. « Le ministère aura besoin d'être accompagné dans la communication au niveau des chaines de grande audience et des radio-communautaires ainsi que dans la mise en place de sites d'urgence avec l'équipement qui sied », a informé Abdoul Ly.

Il a ajouté qu'une réflexion est en train d'être faite avec le comité technique pour voir comment faciliter certaines transactions financières en vue d'éviter la manipulation des billets. « L'Artp sera particulièrement attentive à la législation de crise et à tout ce qui peut aider à la juguler », a-t-il indiqué.