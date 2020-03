Sénégal: La Police vante sa "stratégie globale" de réduction du sentiment d'insécurité (communiqué)

Dakar — La Police nationale annonce avoir mis en place une stratégie globale ayant permis de réduire drastiquement le sentiment d'insécurité et une maîtrise de la délinquance et de la criminalité urbaines.

"Face au sentiment d'insécurité né chez les populations, la Police nationale a mis en place une stratégie globale, ayant permis de réduire drastiquement cette perception", indique un communiqué du Bureau des relations publiques de la Police nationale.

Le communiqué indique qu'outre un "maillage du territoire national", il a été mis en place "un plan de sécurisation caractérisé par une présence quotidienne sur le terrain et une mutualisation des moyens entre les différentes brigades de recherches et les sûretés urbaines". Cette stratégie a eu comme résultat "une maîtrise de la délinquance et de la criminalité urbaines", souligne le texte.

Cela s'est traduit au plan national par une " élucidation durant le mois de janvier 2020, des délits et crimes à hauteur de 90% contre 100% en février 2020", se félicite le bureau des relations publiques de la Police nationale.

Il relève que la Sûreté urbaine du commissariat central de Dakar et les autres commissariats du service régional de sécurité publique sont parvenus à des "résultats satisfaisants".

Il cite la saisie de 300 kg (composés de 150 blocs de 02 kg) de chanvre indien le 22 janvier à la gare routière des Baux maraîchers de Pikine dans un bus en provenance du Mali, la saisie de 150 tonnes de riz impropre à la consommation à la rue Tolbiac, à Dakar.

Il signale de même "le démantèlement dans le courant du mois de février 2020 d'une bande de 10 individus, spécialisée dans le braquage des magasins de denrées alimentaires dont les propriétaires ont été victimes d'un préjudice évalué à plus de 100 millions de FCFA".

Le communiqué fait aussi état de la saisie de trois tonnes de produits agroalimentaires impropres à la consommation à Malika et de l'interpellation d'une bande de 07 malfaiteurs spécialisée dans les cambriolages de bijouteries.

A cela s'ajoutent "l'élucidation du meurtre de Yankhoba Diagouraga, trouvé poignardé à la rue 30x31 Médina et l'interpellation de plusieurs bandes de nationalité étrangère pour arnaque via système informatique dont 07 interpellés à Gadaye et 10 à Jaxaay".