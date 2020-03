Algérie: Saint-Etienne - Boudebouz pose ses conditions pour la reprise des compétitions

Privé de football en raison de la suspension du championnat et contraint au confinement imposé par les autorités, Ryad Boudebouz n'est pas pressé de reprendre le championnat. Invité par RMC, le milieu de terrain algérien de l'ASSE fait de la santé sa priorité.

« On est dans une crise qu'on n'a jamais connue, d'après ce qu'on entend ce qu'il se passe dans les hôpitaux est vraiment grave. Donc le plus important c'est de rester en bonne santé. Le foot passe après », a-t-il indiqué.

Loin d'être contre la reprise de la compétition, Boudebouz estime que les choses ne peuvent reprendre que s'il n'y a plus ni mort, ni malade.

« Tous les sports passent après, la santé des gens est plus importante. Ma volonté c'est d'abord qu'il n'y ait plus de maladie en France et sur Terre. Après si on peut terminer la saison, bien sûr que j'aimerais, j'ai envie de me battre pour le maintien après la crise et jouer la finale de Coupe au Stade de France. Mais il ne faut le faire que si plus personne n'est malade », a déclaré l'international algérien.

La Ligue de Football Professionnel a suspendu les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 jusqu'à nouvel ordre.