Cote d'Ivoire: Non-respect des mesures contre le coronavirus - 29 bars et des espaces évènementiels fermés à Abidjan

Dans le but de freiner la propagation du coronavirus en Côte d'Ivoire et de mettre en application les mesures prises, le gouvernement a mis les forces de l'ordre à contribution. Ainsi, la police a mené une opération dans plusieurs communes du district d'Abidjan pour la vérification du suivi desdites mesures, dans la nuit du jeudi 19 au vendredi 20 mars.

Pour la mise en œuvre de cette opération à Cocody et Bingerville, des éléments des commissariats des 8e, 12e, 18e, 22e, 30e et 35e arrondissements ont été mobilisés. Les agents de police, selon la direction générale, ont mis fin aux activités de 29 bars ne respectant pas les instructions de l'État contre la propagation de la maladie à coronavirus qui a déjà fait des milliers de morts dans certains pays. Dans la plupart des maquis (buvettes) visités, la distance sociale d'un mètre (1m) a été respectée. Dans ces communes, les espaces évènementiels ont également été visés. Plusieurs d'entre eux ont été fermés. Il s'agit, entre autres, de « Latrille Events » sur le boulevard Latrille aux II Plateaux, « Élise Viéra » à la Riviera II ainsi que le stade d'Angré.

Cap a été ensuite mis sur la commune de Yopougon. Là, les agents de police ont sillonné maquis et bars et procédé à la fermeture de structures ne respectant pas les mesures du gouvernement. La police ajoute que la même opération a été exécutée dans la ville de Séguéla. Dans « la courtoisie et la fermeté », les forces de l'ordre ont dispersé deux rassemblements de plus de cent personnes dans différents quartiers. Il s'agissait de « rassemblements qui se tenaient dans le cadre de réjouissances à la suite de mariages. » Les agents en ont profité pour expliquer, de nouveau, aux personnes présentes le bien-fondé des mesures arrêtées par le gouvernement et la nécessité de s'y conformer.

Le Conseil national de sécurité, en sa session du lundi 16 mars, a décidé du « respect d'une distance d'au moins un mètre entre les personnes dans les grandes surfaces, les maquis, les restaurants...et les lieux publics ». Ainsi que de la « fermeture des boîtes de nuit, des cinémas et des lieux de spectacle, à compter du 18 mars, et aussi l'interdiction des rassemblements de population de plus de 50 personnes pour une période de 15 jours renouvelable.