Ile Maurice: Covid-19 - «Panic buying»: les Mauriciens s'équipent... au pire

Véritable ruée des consommateurs vers les supermarchés et pharmacies du pays, hier et aujourd'hui. Cela, après que le Premier ministre, Pravind Jugnauth, a annoncé, mercredi soir, les trois premiers cas de Covid-19 sur le sol mauricien. De nombreux supermarchés, comme Super U, Winners et Intermart, ont été pris d'assaut.

Il est midi, en ce jeudi 19 mars. Alors qu'en temps normal, les rues de Port-Louis regorgent de monde, ce n'était pas le cas hier. Les personnes sont occupées à faire leurs provisions. Nous nous sommes rendus dans un des super- marchés Winners, à Port-Louis. La file d'attente est longue... Pour ne pas céder à la pagaille à l'intérieur du supermarché, un agent de sécurité est aux aguets à la porte d'entrée. Ce qui ne démotive nullement les clients. Au contraire, ils font la queue et patientent pendant plus d'une heure pour pouvoir faire leurs achats.

«Nou finn tann dir pou éna lockdown ziska demain (NdlR, aujourd'hui). Nou pé bizin fini pran tou nou prékosion», lâche l'une des personnes présente. Cette femme, âgée d'une quarantaine d'années, est d'avis que les mesures préventives doivent se faire dès à présent. «Nou pa pou atann partou fermé. Ki pou arivé sinon, nou pou mor san manzé lerla ?» se demande-t-elle. «Kan rantré pa koné mem sipa pou rési gagn kitsoz la !» lance-t-elle, à bout de nerfs.

Les supermarchés essayent de contenir la foule et limiter les risques. Par exemple, Super U a émis un communiqué hier pour demander au public de venir sans les enfants et de n'utiliser qu'un chariot par client. Mais aussi de respecter la distance sanitaire entre les clients dans les supermarchés et de privilégier le paiement par carte bancaire. Super U a aussi encouragé les consommateurs à acheter raisonnablement. Au supermarché Winners de Rose-Belle, des clients ont d'ailleurs rapporté que des prises de température se faisaient à leur arrivée.

Pour ce qui est du marché central de Port-Louis, les marchands de légumes disent prendre les précautions nécessaires. «Nou finn met mask ek nou pé ésey évit boukou dimounn.» Sauf qu'une foule de personnes, soit des centaines, s'adonne à leurs achats de dernière minute. «Nous travaillerons jusqu'à ce que les ordres soient émis, par le gouvernement, pour le confinement. Nou ti tann dir ziska 10 zer pou gagn drwa travay. La inn ariv 13 zer, pa ankor tann nanyé. Nou pou kontinié travay», avance Sivom Govindasawmy, marchand de pommes d'amour. Il explique qu'en un jour, la vente des légumes au marché central a explosé. «Boukou boukou travay. Pa pé gagn létan mem respiré», confie-t-il. «Dimounn pé asté kouma fou... »

Toujours dans les rues de Port-Louis, les marchands ambulants s'adaptent au Covid-19. «Pran zot légan pou coronavirus», scandent-ils. Des produits que s'arrachent les Mauriciens en quelques minutes...