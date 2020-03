Seychelles: COVID-19 - Nouvelles mesures importantes: voyages interdits pendant 30 jours, écoles et garderies fermées, salaires assurés

Vendredi, le président des Seychelles, Danny Faure, a annoncé des efforts importants de la part du gouvernement pour arrêter la propagation du COVID-19 et réorienter les priorités et les dépenses du gouvernement afin d'atténuer les effets sanitaires et économiques d'une maladie qui se propage à travers le monde.

Parmi les mesures:

- La fermeture de toutes les écoles et garderies aux Seychelles.

- Remboursements des prêts réduits pour six mois.

- Une interdiction de 30 jours de voyager à l'étranger pour les seychellois.

- Le gouvernement garantira les salaires de tous les employés du secteur privé en avril, mai et juin.

- Les paiements d'impôts dus en mars sont reportés à septembre.

- Élaboration d'un nouveau budget pour 2020.

M. Faure a déclaré dans un discours national que les Seychelles sont entrées dans un moment exceptionnel à la lumière de la pandémie de coronavirus et "exceptionnelles à la lumière de l'urgence de santé publique. C'est exceptionnel en raison de l'impact de cette pandémie sur l'économie de notre pays".

« Une interdiction de 30 jours de voyager à l'étranger pour les Seychellois, sauf pour les urgences médicales, entrera en vigueur lundi dans le cadre des nouvelles mesures que les Seychelles prennent pour faire face à la situation du COVID-19 », a déclaré le président Faure.

Sept patients ont été testés positifs au COVID-19 dans la nation insulaire. Les patients sont trois Seychellois et quatre étrangers et sont tous dans le centre de traitement du Family Hospital de Perseverance, une île artificielle.

Dans son discours à la télévision nationale, M. Faure a déclaré: "Face à cette nouvelle situation, ce soir, je voudrais annoncer que le gouvernement doit mettre en place de nouvelles mesures pour empêcher davantage de personnes infectées d'arriver aux Seychelles et de propager le virus au sein de notre population. "

Il a déclaré qu'en dépit de "toutes les mesures que nous avons mises en place et les avis partagés, certains de nos frères et sœurs seychellois continuent de voyager à l'étranger dans des endroits à risque".

Le président de l'archipel des 115 îles de l'ouest de l'océan Indien a déclaré que « tous les travailleurs étrangers ayant un permis de travail (GOP) ne seront autorisés à retourner aux Seychelles jusqu'à nouvel ordre. Cela prend effet immédiatement. "

Toutes les écoles et garderies du pays resteront fermées jusqu'à nouvel ordre.

Le président Faure a déclaré que la pandémie avait un impact négatif énorme sur l'économie mondiale. Les Seychelles, en tant que petit pays, n'ont pas été épargnées.

"Je tiens à vous assurer que nous ferons tout notre possible pour qu'aucun employé ne perde son emploi et qu'aucune entreprise ne ferme à cause de cette pandémie", a ajouté M. Faure.

"L'objectif des mesures que j'annonce ce soir est de maintenir l'économie à flot pendant ces périodes exceptionnelles dans lesquelles nous nous trouvons", a déclaré le président.

L'État seychellois garantira les salaires de tous les employés du secteur privé pour les mois d'avril, mai et juin. Un total de 1,2 milliard de SCR (88 millions de dollars) a été prévu pour cette intervention. Aucun licenciement ne sera approuvé.

En outre, l'enveloppe budgétaire de l'Agence de protection sociale sera augmentée pour pouvoir soutenir les personnes touchées. Une somme de 30 millions de SCR (2 millions de dollars) sera allouée à l'Agence pour la protection sociale.

Il a également annoncé plusieurs mesures que le gouvernement prendra pour soutenir ceux qui sont touchés, notamment les entreprises privées en difficulté en ce moment exceptionnel.

"Le gouvernement fournira une aide financière à ces entreprises en difficulté pour garantir que tous leurs employés seront payés en avril, mai et juin. Nous finalisons la structure grâce à laquelle cela fonctionnera et nous commencerons à effectuer les premiers paiements à la mi-avril", dit M. Faure.

Il a déclaré que "les remboursements de prêts seront réduits pour une période de six mois, il y aura un moratoire sur les remboursements de prêts pendant cette période. "

M. Faure a annoncé que tous les paiements d'impôts dus en mars sont reportés à septembre 2020 tandis que les paiements pour toutes les autres taxes dont les échéances sont en avril, mai et juin resteront en place.

Pour encourager une plus grande production alimentaire locale, le président a déclaré que la Seychelles Trading Company achètera tout ce qui est produit si l'agriculteur souhaite vendre à STC.

M. Faure a déclaré que "à la lumière de ces moments exceptionnels, le gouvernement présentera un nouveau budget pour 2020 le 31 mars. Nos priorités ont changé. J'invite l'Assemblée nationale à approuver ce nouveau budget".

Il a également profité de l'occasion pour remercier tous ceux qui travaillent en première ligne de cette pandémie.

"Nous devons une profonde gratitude à tous nos professionnels de la santé et à tous nos bénévoles. Je sais que vous ne dormez que trois ou quatre heures par nuit. Je remercie tous les travailleurs qui protègent nos frontières et qui interagissent avec les visiteurs tous les jours. Cela inclut tous ceux qui travaillent à l'aéroport et au port ", a-t-il déclaré.

Il a dit que les Seychelles resteront dans cet état exceptionnel pendant un certain temps à venir "mais si nous restons sur nos gardes, suivons les conseils du ministère de la Santé et prenons des précautions pratiques pour nous protéger et protéger nos familles, nous serons en mesure de maintenir notre économie en marche, et continuer notre vie quotidienne. Dans une telle crise, chacun a un rôle à jouer. "

"Je suis convaincu que nous allons surmonter ce grand défi qui nous attend. Ce ne sera pas facile. Cela exigera beaucoup de sacrifices de chacun de nous. Mais si nous continuons à travailler ensemble et à rester toujours unis, nous avancerons ensemble ", a-t-il conclu.