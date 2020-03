Sénégal: Suspension des liaisons aériennes - 180 touristes bloqués à Saly

La décision de suspendre les vols en provenance et à destination du Sénégal a pris de court des centaines de touristes se trouvant à Saly Portudal. Ils sont dans l'impossibilité de rallier leurs pays d'origine. Cette situation imprévue installe chez eux incertitude, doute et anxiété.

Ils sont des centaines de touristes à être bloqués dans leurs hôtels à Saly où la mesure de suspension des liaisons aériennes les a confinés. Répartis entre divers établissements, l'anxiété et l'incertitude sont les sentiments les mieux partagés chez ces touristes européens pour lesquels il n'y a plus de vol pour les acheminer dans leurs pays d'origine.

À l'hôtel « Les Bougainvilliers », une trentaine d'entre eux sont appelés à prendre leur mal en patience en attendant une décision salvatrice pour les sortir de ce qui pourrait désormais être assimilé à une prison à ciel ouvert. Terrés dans leurs chambres, après quelques escapades à l'hôtel dont la réception est maintenant leur lieu de rassemblement, ils se font de plus en plus discrets. Jadis bien visibles à Saly, ils ne sont plus que quelques-uns à s'aventurer au-delà de la réception de leurs hôtels, s'ils ne se sont pas auto-confinés dans leurs chambres après les repas.

Le directeur de l'hôtel, Boubacar Sabaly, avec qui ils discutent de leur sort, peut ainsi faire office de porte-parole. « Ils sont traumatisés par le doute, l'incertitude, puisqu'ils ne savent pas quand est-ce qu'ils vont rentrer. Ils vivent cette situation avec beaucoup d'anxiété », souligne celui qui est également le président du Syndicat d'initiative du tourisme de la région de Thiès. Il confie que certains étaient à l'intérieur du pays pour des visites de sites au moment où la mesure de suspension des vols a été annoncée. Une surprise pour ces derniers, d'autant plus qu'ils avaient prévu d'y rester plus longtemps. La situation est presque identique dans les autres réceptifs même si l'accès est désormais plus difficile.

L'hôtel « Palm Beach » compte le plus gros contingent de touristes bloqués. Ils sont quelque 150 hommes et femmes à chercher désespérément à embarquer pour leur pays. Convoyés pour certains par des tours operators, « la fin de leur prise en charge les inquiète de même que leur assurance ». Pour cette dernière, M. Sabaly renseigne qu'elle ne prend pas en compte les cas de force majeure ; ce qui complique davantage la situation et renforce le doute. Car en plus de l'hypothétique départ, les étrangers redoutent le confinement qui est en vigueur actuellement dans leurs pays et auquel ils seront soumis. Tout de même, informe le responsable syndical, le représentant des tours operators « leur avait promis, à son passage, qu'une partie serait convoyée ce jeudi ».

Au Lamantin Beach, la prise en charge quotidienne des touristes bloqués sur place est entre les mains du personnel qui n'a pas encore été mis au chômage technique. Aussi, avec des clients toujours sur place, l'hôtel Bougainvilliers est, pour sa part, obligé de différer sa fermeture, souligne son directeur. Il ajoute tout de même que les employés saisonniers ont cessé de travailler.