Sénégal: Abdoulaye Diouf Sarr aux agents du « Soleil » - « Soyez nos porte-voix dans cette guerre »

Une délégation de la Sspp « le Soleil » a remis, vendredi, un chèque de 10 745 000 francs CFA destiné au Fonds de riposte et de solidarité contre les effets du Covid-19. Après avoir salué une « action sociale et citoyenne », le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr a demandé aux agents du quotidien national, de participer davantage à « cette guerre » en livrant les bonnes informations aux populations.

Dans l'élan civique et l'effort solidaire que requiert la lutte contre la propagation de la pandémie du coronavirus, la Société sénégalaise de presse et de publications « Le Soleil » n'a pas lésiné sur les moyens. La société éditrice du quotidien national « Le Soleil » a contribué à hauteur de 10.745.000 francs CFA au Fonds national de riposte et de solidarité contre les effets du Covid-19 (Force-Covid-19). Yakham Mbaye, son Directeur général a remis le chèque, vendredi, au ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr. C'était au cours d'une cérémonie loin des rigidités protocolaires mais en huis clos avec une délégation représentative de l'entreprise de presse dans toutes ses composantes.

La somme a été collectée suite à un appel à contribution lancée par le Directeur général de la SSPP Le Soleil. Ce dernier a adjoint à la requête un bel exemple en renonçant à son salaire net (4 millions de francs CFA) du mois de mars. Malgré la magnanimité manifeste, il a cependant préféré mettre l'accent sur les travailleurs de la SSPP. «Le seul mérite de cette action de haute portée citoyenne revient aux agents. J'avais seulement pensé que c'était un devoir parce que le Sénégal nous oblige. Je salue la spontanéité et la diligence des personnels, dont certains ont donné le double ou le triple des cotisations proposées», a fait savoir Yakham Mbaye. Il a concédé que renoncer à son salaire ou une partie de celui-là est déjà bien vaillant, mais a ajouté que le Sénégal et le contexte méritent bien plus que le nécessaire. Le Dg de la SSPP Le Soleil, après avoir signifié que l'heure n'est pas au triomphalisme, a sonné la charge des bataillons citoyens.

«Nous sommes présentement en guerre contre un ennemi invisible. C'est le moment de faire bloc et de faire face, tous ensemble», a accentué Yakham Mbaye. Il a par ailleurs magnifié la mobilisation de tous les instants du ministre Abdoulaye Diouf Sarr et des personnels de santé, sur instruction du «chef d'Etat major général», Macky Sall qui mène courageusement les troupes. M. Mbaye espère surtout que la contribution fasse tache d'huile pour que, au-delà de l'aspect financier, les personnels sanitaires et administratifs engagés directement ressentent la chaleur humaine et solidaire de leurs concitoyens.

Le ministre de la Santé et de l'Action sociale, satisfait, est revenu sur la symbolique de l'acte. «Une institution aussi auguste que Le Soleil, dont le geste est toujours fondamental, participe fortement à influencer la bonne action sociale et citoyenne», a témoigné Abdoulaye Diouf Sarr. Il s'est beaucoup réjouie que le quotidien national ait compris qu'en ces heures «seule la Nation doit s'exprimer». Le ministre a cependant ajouté que « Le Soleil » peut encore contribuer d'une manière toute aussi essentielle. «Soyez nos porte-voix dans cette guerre. Nous avons besoin que les populations aient la bonne information et soient bien éclairées sur les dangers du coronavirus », a souhaité Abdoulaye Diouf Sarr.

Par ailleurs, le ministre de la Santé et de l'Action sociale a assuré des mécanismes de transparence pour les fonds reçus dans cette collecte nationale et a informé qu'il rend compte tous les mercredis au Président de la République.