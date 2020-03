Sénégal: Lutte contre le Covid-19 - Amadou Hott annonce un Plan de contingence de 64 milliards de FCfa

Face à la presse, hier, à Dakar, le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott, a annoncé la création d'un Plan de contingence qui sera doté d'un budget de 64 milliards de FCfa. Il sera destiné au renforcement des capacités du pays pour faire face à la propagation de la pandémie de Covid-19. D'autres mesures sont envisagées afin d'atténuer les impacts sur les branches de l'économie nationale.

En vue de faire face à la situation sanitaire marquée par une propagation du Covid-19, le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott, a déclaré qu'un Plan de contingence a été élaboré et évalué à 64 milliards de FCfa. « C'est un plan financé essentiellement par le budget de l'État et par la contribution des partenaires au développement qui se sont déjà manifestés. Que les populations soient rassurées, d'autres décisions seront prises par le Chef de l'État en fonction de l'évolution de la situation », a-t-il indiqué.

Le ministre est également revenu sur la création d'un Fonds de riposte et de solidarité contre les effets du Covid-19 dénommé Force-Covid-19. Annoncé lors du dernier Conseil des ministres, ce fonds proposera, d'après Amadou Hott, une batterie de mesures, notamment en termes d'accompagnement des secteurs affectés par l'épidémie, tels que le tourisme, le transport aérien, les chaînes d'approvisionnement du commerce formel et informel et l'industrie. Cela, dans le but de préserver des emplois et d'atténuer les répercussions sociales de la crise.

La taille du fonds que l'État entend mettre en place dépendra des besoins identifiés sur la base d'études, d'évaluations et d'enquêtes conduites par les différentes structures publiques, en collaboration avec les acteurs économiques et nos partenaires, a poursuivi le ministre. Aussi, le Gouvernement compte mobiliser des ressources à travers son budget, les Partenaires techniques et financiers, les dons d'entreprises, de fondations et de bonnes volontés. En plus, le Gouvernement, en coordination avec les ministres en charge de l'Économie, du Budget et des Finances de l'Uemoa, travaille avec les institutions sous-régionales, particulièrement la Bceao, la Commission de l'Uemoa et la Boad, pour identifier une forme de soutien aux États et au secteur bancaire de l'Union. « Nous tiendrons incessamment une réunion du Conseil des ministres de l'Uemoa pour examiner les mesures d'accompagnement des institutions de l'Union », a dit Amadou Hott.

Une baisse de 1,5 % du taux de croissance attendue

Abordant l'impact de la crise sanitaire sur les performances de l'économie sénégalaise, le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération a confié que les premières estimations réalisées par les services de son département tablent sur une baisse de 1,5 % du taux de croissance. Toutefois, a précisé Amadou Hott, ce sont des chiffres qui vont être réajustés en fonction des études et enquêtes que ses services sont en train de mener pour plus de précisions dans les semaines à venir.