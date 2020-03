Togo: Le pays durcit les mesures pour enrayer la progression du coronavirus

Après les appels aux mesures d'hygiène, le gouvernement durcit les mesures pendant que le nombre des cas avérés augmente. Selon le rapport conjoint de l'OMS et du gouvernement, la situation épidémiologique est pour le moment de 12 cas confirmés, 51 cas suspects, 10 probables malades et une guérison.

Toutes les écoles et universités sont fermées depuis vendredi soir. Samedi à partir de minuit, toutes les frontières terrestres sont aussi fermées, la fréquentation de la plage et de tout le littoral est interdite. Les lieux de culte, des églises et des mosquées ne seront plus accessibles à partir de ce samedi et ce jusqu'à nouvel ordre.

Selon le communiqué du gouvernement, les cérémonies funéraires et les enterrements ne doivent pas rassembler plus de quinze personnes. « Il ne doit plus y avoir de rassemblement de plus de 100 personnes », insiste le gouvernement et tout contrevenant s'expose à de sévères sanctions.

A partir de ce week-end, les activités culturelles et sportives de masse sont aussi suspendues et le gouvernement exige la fermeture immédiate de toutes les discothèques. Les marchés restent tout de même ouverts à ce stade de la situation, mais les commerçantes sont désormais appelées à porter les masques de protection.

Et depuis jeudi à minuit, les vols aériens en provenance de pays à risque comme l'Allemagne, l'Espagne, la France et l'Italie sont suspendus.