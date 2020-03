Madagascar: Affaire député Leva - Six mois de suspension pour le PGCA et relaxe pour le substitut général

Le sort des deux magistrats du tribunal de Toliara a été fixé à l'issue de la réunion du conseil supérieur de la magistrature tenue la semaine dernière. Ils sont concernés par l'affaire de mise en liberté provisoire de l'ancien député Ludovic Adrien Raveloson, dit Leva.

Le verdict est tombé. Le procureur général près la Cour d'appel (PGCA) de Toliara, Jean Norbert, est suspendu de ses fonctions pour six mois. Cette décision est sortie du conclave du conseil supérieur de la magistrature, tenu la semaine dernière. Cet organe dirigé par le président de la République, chargé de la sauvegarde, de la gestion de la carrière et de sanction des Magistrats, a rendu la sentence sur le sort de ce magistrat concerné dans l'affaire de l'ancien député de Mahabo Ludovic Adrien Raveloson, dit Leva, lequel est toujours en cavale. Quant à Ritah Andriamanantenasoa, substitut général près la Cour d'appel de Toliara, elle est relaxée et devrait reprendre son poste.

Respect de la loi. Ludovic Adrien Raveloson, député de Madagascar élu à Mahabo est mouillé dans des affaires d'exploitation illicite de produits forestiers et d'abus de pouvoir, ainsi que de complicité d'homicide. Des chefs d'inculpation qui pèsent lourds et qui l'ont conduit en prison avant une mise en liberté provisoire qui aurait été prononcée par la Cour d'appel de Toliara. Depuis, Leva a pris la poudre d'escampette et a été déchu de ses titres parlementaires. Son poste à la Chambre basse est actuellement occupé par Dina Rakotomalala, sa colistière et non moins sa femme. Mais les cas des deux magistrats de Toliara ont intéressé le conseil supérieur de la magistrature qui devrait, non seulement, veiller, selon les dispositions constitutionnelles, notamment au respect de la loi et des dispositions du statut de la Magistrature, mais aussi, contrôler le respect des règles déontologiques par les Magistrats.

Nouvelle branche du PAC. Par ailleurs, le conseil supérieur de la magistrature a aussi validé la mise en place du pôle anti-corruption pour Mahajanga. Après celui d'Antananarivo, celui de la ville des fleurs sera la seconde branche du pôle qui va être opérationnelle pour mener la lutte anti-corruption. La mise en place de cette nouvelle branche du PAC renforce le dispositif déjà installé par le régime. Toutefois, la mise en place de l'agence nationale de recouvrement des avoirs illicites reste une autre priorité du régime pour finaliser le dispositif du système de lutte anti-corruption.