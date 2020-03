Madagascar: Adieu aux armes du Cemgam - La restructuration de l'armée malagasy est effective

Hier, c'était lors d'une cérémonie militaire pleine d'émotions et d'honneur que la grande famille de l'armée malagasy a honoré le départ à la retraite du général de division Théophile Justin Rakotonirina. Ce dernier a quitté avec fierté son dernier poste en tant que chef d'Etat-major général de l'armée malagasy (Cemgam).

La cérémonie, comme à l'accoutumé, a été présidée par le ministre de la Défense nationale, le général de corps d'armée Richard Rakotonirina, durant laquelle il a procédé, au nom du Président de la République Andry Rajoelina, à la remise de la médaille de grand officier de l'ordre national au général Théophile Justin Rakotonirina. Cela s'est déroulé dans une cérémonie purement militaire qui a précédé une autre plus importante et plus émouvante que l'a été l'adieu aux armes du Général Théophile Justin Rakotonirina.

La deuxième partie de la cérémonie d'hier a, en effet, été dédiée complètement en hommage au récipiendaire. Ce dernier va partir à la retraite après avoir servi dans l'armée pendant 42 ans avec persévérance et dignité. Des qualités que le ministre de la Défense nationale (MDN) Richard Rakotonirina a fortement louées lors de sa prise de parole pendant cette cérémonie. Le ministre affirme avoir travaillé avec le Cemgam sortant dans les pires et dans les meilleurs moments. « On a travaillé ensemble dès que ce régime a été mis en place, et cela dans les période les plus difficiles », a-t-il déclaré pour apprécier le Cemgam sortant.

Aux côtés de ce dernier, le ministre reconnaît avoir beaucoup contribué dans les efforts accomplis pour la réalisation du premier « Velirano » du Président de la République Andry Rajoelina, qui est déjà ficelé dans le Programme général de l'Etat (PGE), à savoir le rétablissement de la paix et de la sécurité dans les plus brefs délais dans tout le pays. Tenant fermement à cet objectif, le général Théophile Rakotonirina a œuvré d'arrache-pied avec le MDN pour concrétiser cette vision du Président de la République.

Raison pour laquelle ils ont eu l'idée de mettre en place ce qu'on appelle ZRPS (Zone rurale prioritaire de sécurité). A travers cette action, l'armée malagasy qui était censée auparavant limitée à la défense du pays contre les attaques venant de l'extérieur, contribue actuellement à la protection de la population locale. On ne parle plus des résultats obtenus jusqu'ici par les deux Bataillons interarmes (BIA) installés à Ihosy et à Tsiroanomandidy destinés particulièrement contre les vols de bœufs, et l'Unité spéciale anti-dahalo (USAD) dans le Sud.

Le ministre de la Défense nationale a également parlé de ce que le Cemgam sortant a fait et a encore à faire, jusqu'à ce qu'il parte, dans la lutte contre la pandémie de coronavirus qui menace le pays. Le ministre l'a encore félicité pour son abnégation et son dévouement pour la patrie dans cette lutte contre le covid-19. « La veille de cette cérémonie, il était encore avec nous à l'aéroport d'Ivato pour accueillir et contrôler l'arrivée des derniers vols autorisés à atterrir », a-t-il souligné. Tous les régiments et corps composant l'armée malagasy ont défilé sur la place d'arme de la RTS, lieu de la cérémonie d'hier.