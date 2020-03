Madagascar: Suspension des regroupements publics - Les mariés parmi les « victimes collatérales »

Plus de réception de mariage. Et si mariage il y aura, la fête, elle, tombe à l'eau. C'est ce qu'implique la mesure prise, parmi plusieurs autres, annoncées hier soir par le président de la République, après la détection des premiers cas de coronavirus à Madagascar.

Tous les espaces, salles de fête et de réception seront donc fermés pour au moins 15 jours. Mesure qui prend effet immédiatement. Autrement dit, dès ce jour, plus aucun espace ni salle de fête n'aura le droit d'accueillir du monde. Les cérémonies de mariage prévues ce jour et dans les 15 prochains jours ne seront pas ainsi suivies de fête si celle-ci est prévue se tenir dans un espace ou une salle de réception. Quid alors de la cérémonie religieuse elle-même, la déclaration d'Andry Rajoelina n'ayant pas spécifié les messes et les cultes religieux ?

On comprendra tout de même que ce type de rassemblement entre logiquement dans le lot dans la mesure où il y a promiscuité. Quoi qu'il en soit, les mariés prévus de tenir leur cérémonie de mariage ce jour, et les jours suivants jusqu'au 4 avril 2020, ainsi que tous ceux qui envisagent de tenir une cérémonie du même genre durant cette même période, sont alors des « victimes collatérales » : le coronavirus leur a gâché la fête avant même que celle-ci n'ait commencée. Espérons pour eux que ce n'est que partie remise, lorsque le coronavirus ne sera plus d'actualité. Mais c'est certain, ce ne sera pas pour... demain.