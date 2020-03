Madagascar: FFKM - « Il faut garder la foi face au coronavirus »

Comme déjà annoncé, le FFKM a tenu hier à la cathédrale anglicane d'Ambohimamory, un culte œcuménique pour témoigner sa volonté de lutter contre la propagation du coronavirus dans le monde. Les chefs d'église au sein du conseil œcuménique des églises chrétiennes de Madagascar se sont référés ainsi à l'écriture sainte « Dieu ne t'a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse » » (2 Ti 1.7).

Le FFKM invite ainsi les églises et les chrétiens à garder leur foi, et de se soutenir dans la prière face à cette pandémie. Et ce conseil de continuer dans sa déclaration que nous allons toujours continuer à croire en Dieu. Que les chrétiens prouvent leur solidarité et considèrent les autres comme les fils de Dieu.

Il est tout à fait possible de changer notre manière de vivre. Nous vous invitons à suivre les instructions y afférentes, et ce, dans notre intérêt.

Branle-bas de combat. Il s'est également adressé au pouvoir central à être vigilant dans son rôle de protection des personnes. Il n'a pas manqué non plus de féliciter le personnel de santé qui s'est totalement impliqué et investi pour maîtriser la situation. Ce message du FFKM n'est pas anodin dans la mesure où l'existence de cette maladie dans la Grande île est maintenant confirmée. Il tient à soutenir les fidèles mais surtout pour que ces derniers gardent la foi en Dieu dans cette épreuve que le pays traverse actuellement. Et nous en avions vraiment besoin. Le Président de la République, dans son message à la nation d'hier, l'a d'ailleurs confirmé. Il a parlé notamment de trois cas confirmés.