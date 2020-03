Ile Maurice: Mesures de confinement - La police sera intransigeante en cas d'infraction

communiqué de presse

GIS - 21 mars 2020 : Le Covid-19 a fait un premier mort à Maurice. Un patient, admis à l'hôpital Victoria de Candos depuis le 14 mars dernier, est décédé dans la nuit du jeudi 19 mars.

Le ministre de la Santé et du Bien-être, Dr Kailesh Jagutpal, a fait cette annonce ce matin lors du point de presse quotidien du Comité national de communication sur le Covid-19 au bâtiment du Trésor à Port Louis. A ce jour, 14 cas positifs de Covid-19 ont été enregistrés. Les 13 autres patients sont à l'isolement à l'hôpital de Souillac et leur état de santé est jugé stable. Les recherches de contact continuent à être effectuées alors que la surveillance sur le terrain est maintenue.

A cet effet, Dr Jagutpal a demandé à la population de ne pas prendre de risque inutile. Il a fait un plaidoyer pour un respect strict des dispositions de confinement, d'hygiène personnelle et de distanciation sociale, de même que d'éviter les grands rassemblements et les foules afin de lutter contre la propagation du Covid-19. Saluant le travail abattu par le personnel de santé, il a souligné que tous les protocoles fonctionnent adéquatement, et qu'il n'y a aucune pénurie quant aux équipements pour le personnel médical. Ainsi, un contingent de 100 000 masques N95 devrait être disponibles d'ici la semaine prochaine.

Le ministre a également réitéré son appel à la population de ne pas se rendre dans les établissements de santé, sauf pour les cas d'urgence. Des 'fever clinics' ont été créées dans les hôpitaux pour toutes personnes ayant une température de 38 degrés Celsius ou plus, et présentant des symptômes respiratoires, a-t-il affirmé. Ceux qui ont des rendez-vous pour leur suivi médical régulier sont priés de rester à la maison et seront informés par téléphone des procédures concernant leur traitement de même que la prescription et la délivrance des médicaments.

Le Deputy Commissioner of Police (DCP), M. Krishna Jhugroo, a, pour sa part, déclaré que des dispositions légales ont été enclenchées afin de renforcer les mesures de confinement. La police, a-t-il dit, sera intransigeante en cas d'infraction. Il a enjoint les familles des passagers qui rentrent à Maurice ce soir de ne pas faire le déplacement vers l'aéroport car ceux en provenance de l'étranger seront automatiquement placés en quarantaine à leur arrivée. Le DCP Jhugroo a rappelé aux proches de ceux qui sont en quarantaine que l'accès à ces lieux d'isolement leur est strictement interdit.

Il est à noter que les mesures de confinement s'appliquent aussi à Rodrigues. Dans cette optique, le dernier vol vers Rodrigues est prévu à 20 heures ce dimanche 22 mars 2020.