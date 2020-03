Seychelles: Les voyageurs européens se mobilisent pour quitter les Seychelles

Depuis l'annonce par les autorités seychelloises d'interdire depuis mercredi l'entrée du pays principalement aux voyageurs d'Europe dans le but de contrôler la propagation du COVID-19, cette décision a semé une certaine incertitude pour les touristes, car les compagnies aériennes qui relient les capitales européennes ont cessé leurs opérations.

La SNA a recueilli vendredi le point de vue des vacanciers pour voir, comment ils sont touchés.

La première personne désireuse de parler à la SNA était un ressortissant allemand, Stephan Ballweg, qui se promenait dans la capitale Victoria.

Ballweg a déclaré qu'en ce moment tout semble aller bien et qu'ils profitent de leurs vacances malgré la peur du virus.

Lui et sa petite amie devraient quitter les Seychelles la semaine prochaine, car l'Allemagne devrait fermer ses frontières.

«Ma copine et moi n'avons eu aucun problème lorsque nous sommes arrivés aux Seychelles. Nous sommes actuellement logés dans un appartement au sud de Mahé. C'est magnifique et je peux dire que nous sommes en sécurité pour le moment. Au moins beaucoup plus sûr qu'en Allemagne», a déclaré Ballweg.

Toujours à Victoria, la SNA s'est rendue au marché de Sir Selwyn Clerk et est tombée sur deux ressortissants français, Nogueira et Camille Freddy, qui faisaient des courses et étaient réticents à nous parler au début.

«Nous sommes arrivés aux Seychelles cette semaine. Nous avons rencontré des problèmes pour obtenir un vol pour arriver ici en raison de la fermeture des frontières. Pendant ce temps, nous apprécions vraiment notre séjour et les plages, mais nous prenons fréquemment toutes les mesures de précaution comme l'éloignement social et la désinfection des mains », a déclaré le couple.

«Pour ce qui est du retour à la maison, nous avions prévu de rentrer le 30 mars, mais notre compagnie aérienne, le Qatar pourrait nous contacter pour rentrer plus tôt que prévu. Si notre vol est annulé, cela signifie que nous devrons rester un peu plus aux Seychelles, mais de toute façon nous sommes d'accord avec cela ", a déclaré le couple, ajoutant en plaisantant" Nous aimerions rester, peut-être trouver un emploi ici. "

En ce qui concerne les ressortissants français, dans une récente interview, l'ambassadeur de France aux Seychelles, Dominique Mas, a déclaré à la SNA que l'ambassade "établissait un réseau pour répondre aux ressortissants français et aux touristes actuellement aux Seychelles qui souhaitent retourner en France".

Il a ajouté que l'ambassade est "en contact permanent avec la Seychelles Civil Aviation Authority, les agences de voyages et les compagnies aériennes pour connaître la disponibilité des vols. Nous avons également de nombreux touristes réunionnais aux Seychelles, actuellement, qui doivent également retourner à la Réunion. Nous essayons de garantir que les vols ne soient pas totalement interrompus. "

Le prochain vol d'Air Austral devrait quitter les Seychelles dimanche après-midi.

D'autres touristes se sentent en sécurité aux Seychelles.

«Nous aimons bien ici, car les gens ne perdent pas leur sang-froid et il n'y a pas de chaos » a dit un touriste Allemand, Marcel Breuker.

«Les gens adoptent une bonne approche de la situation contrairement à de nombreux pays. Écouter l'avis médical est la meilleure chose à faire en ce moment », a déclaré Breuker.

Pour les visiteurs, qui souhaitent mieux planifier leur vol de retour vers leur pays d'origine, la responsable du trafic aérien des Seychelles, Florence Marengo, a déclaré jeudi à la SNA que les compagnies aériennes européennes se connectant à la nation insulaire comprennent British Airways, Air France, Edelweiss Air, Condor et Air Austral seront suspendus dans les prochaines semaines. Elle a déclaré que "le Qatar suspendra également ses vols jusqu'en mai".

Selon la SCAA, 14 compagnies aériennes proposent des vols de correspondance vers les Seychelles, dont Air Seychelles. Les fréquences hebdomadaires s'élèvent actuellement à 77 et sans les compagnies aériennes qui suspendront leurs vols, ce nombre sera réduit à 60.

Les Seychelles ont sept cas confirmés de COVID-19.