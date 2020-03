Tunisie: Directrice du commerce intérieur - L'approvisionnement du marché local continuera normalement durant la période de confinement

L'approvisionnement du marché local continuera normalement, pour toute la période à venir, a rassuré Karima Hammami, directrice générale du commerce intérieur, samedi, dans une déclaration à l'agence TAP, ajoutant que même après la décision d'instaurer un confinement total, l'ensemble des prestataires de services dans le commerce continueront à travailler.

Il s'agit, notamment, de tout la chaîne des centrales laitières, des minoteries, des semouleries, des boulangeries, des petits commerces, des marchés de gros et des supermarchés, Seuls les hypermarchés fermeront, fort probablement, leurs portes, et ce, par mesure de sécurité, a-t-elle précisé.La responsable a noté, par ailleurs, que le ministère du Commerce a décidé, ces derniers jours, d'augmenter le quota mensuel de blé dur mis à la disposition des professionnels (notamment les minoteries), de 10% (soit environ 100 mille quintaux supplémentaires) et de blé tendre de 5% (50 mille quintaux ), et ce, afin améliorer l'approvisionnement du marché, face à la frénésie d'achat observée chez les citoyens. Le blé dur étant destiné à la fabrication de semoule et de couscous, essentiellement, et le blé tendre, à celle de la farine.

Pour ce qui est du lait demi-écrémé, elle a fait savoir que la production sera portée de 1700 mille litres par jour à environ 1900 mille l/j, révélant que le stock préparé par l'Office du Commerce de la Tunisie (OCT), qui comprend, entre autres 30 millions d'oeufs, 2000 tonnes de viandes blanches, du riz, du sucre, du café... pourra être utilisé, en cas de besoin, dans les prochains jours. Ce stock disponible dans les dépôts des 7 centres régionaux de l'OCT, couvrira nos besoins d'ici le mois de novembre 2020.

De son côté, Faten Ben Hédi, directrice générale de la Société Tunisienne de Marchés de Gros (Sotumag), a fait savoir que les produits frais (légumes, fruits et poissons) sont disponibles en abondance, dans les différents marchés du pays.

Citant l'exemple du Marché de Gros de Bir El Kasaa, lequel approvisionne environ 4 millions de consommateurs dans différentes régions du pays, Ben Hédi a indiqué que pour aujourd'hui samedi, environ 1375 tonnes de produits (légumes, fruits et poissons) sont disponibles, contre 1162 tonnes, à la même date de l'année précédente.

Elle a affirmé, dans ce cadre, que l'ensemble de la chaîne de fournisseurs est mobilisée pour couvrir les besoins du pays en ces produits de base. »Même durant cette période de confinement total, rien ne va changer, nous assurerons l'approvisionnement comme tous les jours. Tous nos fournisseurs, parmi les agriculteurs, les intermédiaires, les commerçants de détail... , seront dotés de badges, de laissez- passer, pour pouvoir se déplacer sans problèmes ».

Pour rappel, le président de la République a annoncé, vendredi, le confinement total du pays, lequel sera appliqué à partir du dimanche 22 mars (06h00 du matin) jusqu'au 4 avril prochain, et ce, afin de limiter les risques de propagation du Coronavirus.