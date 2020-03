Tunisie: Conseil ministériel restreint - Des mesures économiques et sociales exceptionnelles seront annoncées aujourd'hui

La présidence du gouvernement annonce qu'il a été décidé de procéder à un confinement total à compter de demain, dimanche 22 mars 2020, à partir de 6h00 du matin, et ce jusqu'au 4 avril 2020.

Dans un communiqué publié hier soir, la présidence du gouvernement a annoncé que suite à la réunion du Conseil de sécurité nationale, un Conseil ministériel restreint s'est tenu sous la présidence du chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh, en vue de délibérer sur les modalités pratiques et les procédures administratives à même d'assurer la bonne mise en œuvre des mesures annoncées par le Chef de l'Etat.

A cet effet, la présidence du gouvernement annonce qu'il a été décidé de procéder à un confinement total à compter de demain, dimanche 22 mars 2020, à partir de 6h00 du matin, et ce jusqu'au 4 avril 2020. La présidence du gouvernement explique dans son communiqué le sens de cette mesure. « Le confinement sanitaire est l'obligation pour tous les citoyens et résidents en Tunisie de rester chez eux et de ne quitter leurs demeures que pour des cas d'urgence tels que les soins et l'approvisionnement en aliments ».

Toutefois, pour maintenir le service public, le communiqué ajoute que « sont exemptés de ces mesures de confinement les travailleurs dans les secteurs qui seront ultérieurement déterminés, que ce soit pour le privé ou le public ».

Il n'empêche, le communiqué fait observer que « le service public continuera à être assuré pour les secteurs vitaux suivants : l'alimentaire, la santé, l'administration, la justice, l'énergie, la sécurité, l'eau, le transport, les télécommunications, les médias, la propreté et les activités industrielles vitales ».

Le secteur privé est aussi appelé à maintenir ces services dans les mêmes activités déjà citées.

Sur un autre plan, et en vue de « protéger les personnes vulnérables et les entreprises de l'impact de la crise du coronavirus, la présidence du gouvernement annoncera aujourd'hui samedi 21 mars une batterie de mesures économiques et sociales exceptionnelles et apportera des précisions sur les mesures prises ».

Enfin, la présidence du gouvernement rappelle qu'elle n'épargnera guère, dans sa lutte contre la spéculation, tous ceux qui menacent les moyens de subsistance des citoyens et ceux qui font fi de la santé des Tunisiens.

Etant donné le caractère urgent de l'accélération de la mesure de confinement public afin d'éviter la propagation du coronavirus, la présidence du gouvernement assure que « l'Etat mettra en œuvre toutes ses capacités matérielles et humaines pour assurer la fourniture de toutes les nécessités de base aux citoyens ».