Tunisie: Psychologie et Coronavirus - Hayet Ouertani, psychologue - «Nous sommes prêts à assurer une écoute»

Qui sont les profils les plus susceptibles d'accumuler stress et détresse en cette situation de crise sanitaire ? Comment leur venir en aide ? La psychologue Hayet Ouertani répond.

Alors que la Tunisie évolue vers le choix d'un confinement total, des psychologues et des psychiatres s'interrogent sur l'évolution de la situation des individus en situation d'angoisse et de dépression dont l'auto-isolement risque d'aggraver leur cas. Le silence entretenant le traumatisme, certains ne peuvent s'en sortir qu'en exprimant leur anxiété.

La crise sanitaire peut très bien se doubler d'une crise psychologique car les hommes nous disent les spécialistes ont besoin plus que tout d'échanger avec leurs semblables et de bouger leur corps. L'homme a aussi du mal à gérer une trop grande proximité, il est toujours pris entre la peur d'être seul, et celle d'être envahi, particulièrement dans un espace étroit.

Il y a deux jours, sur facebook, la psychologue et ancienne commissaire de l'Instance vérité et dignité (IVD), Hayet Ouertani écrivait : «Je ne cesse de dire que les psychologues se portent volontaires pour assurer l'écoute téléphonique aux personnes qui peuvent être en détresse en ces moments. Cela ne demande pas beaucoup de moyens pourtant».

Deux types de problèmes

Hayet Ouertani, membre de l'Association de recherche, de thérapie familiale et de couple ainsi que de l'Association tunisienne des femmes démocrates (ATFD) assure un soutien aux femmes victimes de violence pour cette seconde ONG, qui l'appellent pour se plaindre ou demander conseil. De par son expérience et son métier, elle maîtrise la thématique des conflits familiaux.

«Deux types de problèmes vont se poser aux individus confinés. Primo, les profils de personnes fragiles sur le plan psychique, les obsessionnels notamment, et qui vont accumuler à écouter les informations sur le coronavirus à longueur de journée, un volume de stress qui dépasse leur capacité d'adaptation. Les anxieux s'attendent toujours au pire même en situation de normalité alors qu'aujourd'hui le danger est alimenté par la réalité. Le pire est imminent».

Hayet Ouertani continue son analyse: «Secundo, vivre ensemble 24h sur 24 n'est pas une sinécure pour les familles. Il faut imaginer tous ces conflits enfouis et qui vont exploser à force de promiscuité. Certains diraient que les conditions des familles aujourd'hui ressembleraient à lorsqu'on part en vacances ensemble pendant un mois par exemple. Or la comparaison ne tient pas dans ce cas précis. Les vacances sont choisies et programmées. Alors que le confinement représente une contrainte».

Le temps retrouvé

Infiniment plus positif, le psychiatre Mohamed El Machat estime que le confinement dans les familles connaissant une ambiance plutôt saine et pacifique est l'occasion ou jamais pour se rapprocher les uns des autres.

«Le temps est d'habitude une denrée rare et on a oublié tant de choses : comme raconter des histoires à ses enfants, jouer avec eux, regarder des films ensemble et en discuter».

L'ancienne commissaire à l'IVD pense à un dispositif pour venir en aide aux plus démunis sur le plan psychologique «faisable», dit-elle. Un centre d'appel qui pourrait se convertir en une cellule d'écoute. Sondés, ses confrères et consœurs adhèrent à l'idée et se portent volontaires pour assurer un roulement le long de la journée afin de participer à cet effort national de lutte contre la pandémie du Covid 19.

«Beaucoup de jeunes psychologues sont motivés et sensibilisés pour se mobiliser dans ce sens», assure Hayet Ouertani. Parce que le milieu associatif où elle évolue ne peut offrir un tel service, Hayet Ouertani lance un appel au secteur privé pour décharger l'Etat d'une telle initiative, qui ne coûtera pourtant pas grand-chose : «Juste les moyens de mettre en contact des spécialistes de la détresse humaine avec les victimes psychologiques du coronavirus», insiste-t-elle.