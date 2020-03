Tunisie: Une bataille à gagner ensemble

Dans les moments de crise, de pandémie, de guerre, il est un temps où il faut mettre un terme à toutes les divisions et dissensions d'où qu'elles proviennent et quelle que soit leur nature, où l'intérêt général doit primer sur toutes les autres considérations, plus particulièrement celles à caractère partisan et où seule la voix de la raison doit prévaloir.

Aujourd'hui que la pandémie de coronavirus s'est installée dans l'ensemble du pays et que son danger est devenu une menace générale, la parole doit être cédée aux spécialistes et rien qu'aux experts, loin des calculs politiques ou des ambitions personnelles démesurées.

Et c'est bien en exécutant à la lettre les consignes des médecins spécialistes et en appliquant scrupuleusement les différentes dispositions contenues dans la stratégie nationale de lutte anti-coronavirus qu'il existe un réel espoir de pouvoir contenir le fléau ou de circonscrire, dans les limites du possible, ses effets désastreux.

Ainsi, la stratégie de communication adoptée jusqu'ici par le ministère de la Santé, les discours médiatiques prononcés par les initiateurs de ce même discours, les contributions apportées quotidiennement par les différentes organisations et associations de la société civile auto-impliquées dans l'effort national de sensibilisation et de mobilisation citoyennes doivent être complémentaires, interdépendantes et tendre vers un objectif commun, celui de lutter, ensemble, contre ce fléau en ayant la conviction profonde que son éradication relève du domaine du possible. Mais à la condition de faire montre d'un esprit de discipline rigoureuse, d'un comportement solidaire, dignes des peuples qui savent affronter les épreuves les plus difficiles et les plus douloureuses, en s'armant du maximum d'atouts de réussite.

Certes, le confinement absolu constitue une expérience que les Tunisiens n'ont jamais vécue auparavant. S'habituer, obéir à ses exigences et appliquer ses consignes forment un comportement qui sera difficile à suivre, plus particulièrement durant les premiers jours de son application.

Mais il reste que les Tunisiens, grâce précisément à leur haut sens des responsabilités, à leur conscience qu'ils livrent une bataille pour le salut du pays et à la discipline dont ils savent faire montre dans les moments de crise, gagneront le pari et seront au rendez-vous avec la réussite.