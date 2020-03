Afrique: Ligue des Champions - Les demi-finales à Douala ? Ça se précise

On vous l'annonçait, la Confédération Africaine de Football pourrait faire jouer les demi-finales et la finale de la Ligue des Champions au Cameroun.

On le savait déjà le stade de Douala (Cameroun) a été choisi par la Confédération africaine pour accueillir la prochaine finale de la Ligue des champions africaine, appelée pour la première fois à se jouer sur un seul match sur terrain neutre. C'est la première fois que la finale se jouera sur un seul match disputé sur terrain neutre. Mais compte tenu de la propagation du coronavirus en Egypte et au Maroc, la CAF songe à délocaliser les demi-finales au Cameroun. Le nouveau stade de Douala devrait accueillir ces demi-finales à huis clos et en un seul match.

En effet, en croire nos confrères de Le360sport, la commission des urgences de la CAF a recommandé d'organiser les demi-finales restantes entre le Raja de Casablanca et le Zamalek d'une part, et le Wydad face à Al Ahly de l'autre, sur la pelouse du nouveau stade de Douala. Les demi-finales devraient avoir lieu en un seul match et à huis clos. La dite commission justifie ses recommandations par le fait que ni le Maroc ni l'Egypte ne remplissent les conditions sanitaires requises pour faire joueur les demi-finales sur leur sol. Il reste maintenant à fixer une date à ces deux rencontres de la Ligue des Champions.